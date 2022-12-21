【理大集結】涉理大外集結羅健熙脫罪　4人罪成判囚15至24個月

▲ 民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

民主黨主席羅健熙涉於2019年於理工大學外參與非法集結，與另外4人早前於區域法院審訊後，羅被裁定非法集結罪脫，另外4人則罪成，今（21日）被判監15至24個月。法官判刑時指，盲目崇拜青春並作感情投射，這種近乎孌童癖的行為，只會對社會造成破壞。

涉案被告包括陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、莫德惠（38歲，小學男教師）、羅健熙（36歲，前區議員）及鄧卓儒（31歲，記者）。除羅、鄧外，其餘被告均被裁定非法集結罪成，鄧則被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成。

法官練錦鴻判刑時指，本案始於2019年下旬香港出現的社會事件，部分人士以反修例為名，暴力為手段的不法行為。法官指，本案直接起因是2019年11月11日，有人佔領理大後，警方將理大圍封。

法官指，本案發生於科學館廣場，群眾和警方的對峙，當時示威者希望衝破警方的防線，放行理大內的人，群眾暴力亦於晚上開始升溫。事件至少有130人被捕，保守估計科學館一帶至少有200人聚集，示威者的出現影響遊客及上班市民，損失雖無形，但可以想像。

法官指，各被告均異口同聲指是為了協助學生，惟佔領理大的人並非全然是學生。法官指，盲目崇拜青春並作感情投射，這種近乎孌童癖的行為，只會對社會造成破壞，不單未能幫忙，反而是在幫倒忙。

法官指，陳認為自己是出自好心幫助別人，但他這種以態度為先的處理方式，並未考慮到警方鮮有開槍射向示威人士，譚及莫扭曲的正義之心亦非求情理由，在這些不顧事實而參與示威的人推波助瀾下，令事件變得越來越嚴重，遂判3人入獄24個月。

法官又指，鄧以記者身份拍攝現場情況，但亦管有萬用鉗及鐳射筆，唯一引申是鄧在現場是為了協助他人，或反抗執法人員，遂判監15個月。

本案被告之一民主黨主席羅健熙早前被裁定脫罪，律政司已向上訴庭申請以案件呈述形式提出上訴，羅准保釋候上訴，其間不得離港。

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記者：梁錦麟