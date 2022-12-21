【鐵達尼號】鐵達尼號結局因「Rose太胖」害死Jack？　導演親證實驗結論：Jack必須死

▲ 鐵達尼號結局因「Rose太胖」害死Jack？導演親證實驗結論：Jack必須死。

於1997年上映的經典電影《鐵達尼號》結局一直備受網民爭論。近日，導演占士金馬倫透過科學實驗，為男主角Jack犧牲的結局解畫。

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《鐵達尼號》電影由鐵達尼號沉船真實事件改編，結局中男主角Jack自我犧牲，換來女主角Rose得以留在浮台殘骸上倖存。不過，令網民在25年來仍不解的是，浮台殘骸明明還有空間，為何男主角不一起爬上去？更有網民直指是因女主角太胖，令浮台上沒有更多空間及承受多一人的重量，引來「是Rose害死了Jack」的爭議。對此，《鐵達尼號》導演James Cameron近日透露，已委托專家複製電影中的浮台殘骸進行科學實驗，證明男主角Jack的死是必然。

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專家實測：兩個只能活一個

負責實驗的低體溫症專家複製了《鐵達尼號》中的浮木，測試男女主角生還機會。實驗中還找來2名體格與飾演男女主角演員相若的特技人，並在身上裝設感應器後模擬電影中環境，浸在冰水中測試多個求生方法。結論指出，男女主角沒有辦法同時生還，兩人只能活一個。

此外，導演James Cameron亦堅定表示，並無後悔給予了「有情人不能成眷屬」的結局，並解釋稱「這是一齣有關愛、犧牲及死亡的電影，當中的愛是由犧牲度量」，因此Jack必須死。

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責任編輯：羅嘉欣