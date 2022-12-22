【校長專欄】以多元化智能啟迪學生 愛官校長：勿以成績高低衡量學生

「學生也分高低嗎？」在香港升中學、大學以考試成績為依歸，難免讓教育制度過份偏重「分數」。分數高的就是贏家，分數低的就是輸家。就如茶，有些品種較甘香，有些則較苦澀，當我們喝茶時的味覺上的不同便代表了它的價值嗎？

將這個道理放到學生身上，每個人都是獨一無異的，有強也有弱，我們往往以成績表上的「學業成績」或是「品行」為他們「打分數」，將他們分高低，合理嗎？

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不少教育家提倡「全人教育」，指出學生要擁有健全人格的發展，以達致德智體群美並存，令他們願意為個人、家庭及社會作出承擔。美國哈佛大學迦納教授（Howard Gardner）提出「多元智能」理論，提出智能分為語言、數學邏輯、視覺空間、音樂、肢體運動、人際溝通、個人內省能力等等。每人都同時具備上述的七種智能，只是程度上有所分別。

除了讀書外，我們可透過不同的遊戲，在日常生活中培養小朋友的潛能。愛秩序灣官立小學十分認同「多元智能」理論，因此為同學提供超過100項的課外活動、校隊培訓及興趣班，並以「從體驗中學習，以成功創造成功」為辦學理念，設計多元化的體驗活動，讓學生發展共通能力。

另一邊廂，有人提出十商理論，注重小朋友的智商、情商、逆商、德商、膽商、財商、心商、志商、靈商及健商等的發展，才能全面發展小朋友的天賦。愛官藉此舉辦多個別開生面的活動，如「小故事大成就」生涯規劃分享、綠色生活獎勵計劃、級本服務學習、正向頻道KOL、野外大搜查自然生態教育、HOPE身心靈健康為主的體育課程等等，培養學生有良好的品格，讓他們有健康的身心靈，為他們的成長提供支援。

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以上種種讓我們明白應該從多角度去為學生設計多元化的學習經驗，也尊重他們每個人的學習多樣性，我們不應將他們分高低，而是應讓他們的天賦得到發揮，讓他們自信地、自發地學習，學生的自身價值不應由老師、家長或成績表去下定論，而是讓他們時常自我挑戰，為自己的將來設定不同高度的目標，鼓勵他們、協助他們去完成或超越每項目標。

老師是抱著「是茶就好」的信念教育學生，相信他們每一位都是可教的，是好的學生，讓他們在平等、友愛的環境下去學習，去發展自己。其實，一紙成績表不只有「分數」、「操行」，還有老師對學生的「欣賞與建議」，也有學生各項才能的「肯定」。

在頒獎台上，不會只有成績好的學生領獎，而是在服務、體育、藝術、品行、科技、領導才能等等有傑出表現的學生都會站到台上，還有那些努力不懈去挑戰自我的學生也會得到鼓勵。

期盼各位家長都跟我們一樣，抱著「是自己子女就好」的心態去陪伴我們的子女在這六年找到自己的終身興趣，找到自己與別不同的長處，讓他們滿滿自信地成長。

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