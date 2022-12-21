【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險

▲ 2款即食麵被驗出殘留致癌農藥。

台灣衛生福利部食品藥物管理署早前公布，2款分別從日本和越南進口的即食麵被驗出農藥殘留量不符規定，須全數退運銷毀。

食藥署日前公布最新邊境檢驗違規名單，共檢出13款不合格產品。當中包括2款進口即食麵，分別是從越南進口的「ACECOOK速食酸蝦味麵（SOUR SHRIMP FLAVOR INSTANTNOODLE）」，以及從日本進口的「SUNAOSHI麵屋碗麵-辛口（KARAIRAMEN）」，2款即食麵的蔬菜包被驗出殘留農藥「環氧乙烷」，全部必須退運銷毀。

▲ 越南進口的「ACECOOK速食酸蝦味麵（SOUR SHRIMP FLAVOR INSTANTNOODLE）」。

▲ 日本進口的「SUNAOSHI麵屋碗麵-辛口（KARAIRAMEN）」。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕指出，今年以來，已有30多批進口即食麵被驗出殘留農藥環氧乙烷，分別來自印尼、菲律賓、越南、韓國以及日本5個國家，當中以印尼占最多。

除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾表示，環氧乙烷一般多用於設備清潔，而WHO定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣