【娛圈喜事】新抱誕女石修榮升爺爺　陳宇琛讚老婆「最強孕婦」

▲ 恭喜晒！

石修愛兒陳宇琛（Sam）跟有線前主播林佑蔚（Camille）結婚5年，今年6月陳宇琛公布造人成功，今午（21日）陳宇琛於社交平台公佈太太誕女的喜訊。

【原生家庭】陳宇琛老婆自揭成長經歷身心受虐 讚奶奶如親媽：上帝派到我生命的天使

最新影片：丁子朗專訪

【榮升爸爸】結婚5年造人成功 石修兒子陳宇琛夫婦大方分享備孕方法一招搞掂

陳宇琛於IG分享一張一家三口拖手照，當中以英文公佈喜訊，其大意是「經過 9 個月的期待，爸爸媽媽終於在 2022 年 12 月 20 日見到你 - 我們最親愛的Luna Willow公主 ，是 有史以來最好的聖誕禮物！」

此外陳宇琛留言大讚太太林佑蔚，當中他寫道：「整個孕期的辛苦沒有白費，不到2小時就分娩了，在我們的產科醫生Yvonne Cheng和護士們的大力幫助下，謝謝你們照顧好我們。 最強孕婦不是浪得虛名！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

新抱誕下小千金，石修趕得及於冬至前榮升爺爺，三代同堂過節，好不溫馨！

陳宇琛早前透露爸爸石修會為孫女改中文名，而英文名交由太太負責。他更稱爸爸不會跟族譜改名，更打算為孫女改個單字的名字，故爺爺壓力很大。

上周，林佑蔚於IG有感而發，分享原生家庭問題，透露自己出生於一個令自己身心受虐的家庭。

而跟陳宇琛結婚後，成為石修的新抱之後，林佑蔚獲得老爺奶奶厚愛，更讚奶奶是上帝派給她的天使：「她使我對生活和人的頑固觀點變得謙卑。因為她和爸爸都很低調，所以人們不知道她把每個家庭成員放在自己之前。人們不知道成為一位深受喜愛的名人的另一半和是多麼困難。Sam吸引我的第一件事就是他對他媽媽的評價如此之高。我們非常非常愛你。你不僅內在和外在都很美，而且還超捧的！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R