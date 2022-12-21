【日本研究】男人性慾低落勿輕視　日本研究：死亡風險升2倍

▲ 男人性慾低落勿輕視。

性慾低下除了可能有損夫妻感情，原來還會危害健康及壽命。日本有研究便指出性慾較低的男性，其死亡風險竟然會增加2倍，患癌及心血管疾病機會亦有所增加，同時指4大不良生活習慣是導致性衝動降低的主因。

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根據有關研究的網上期刊指，日本山形大學醫學院於山形縣的7個城市中，透過社區健康檢查，於7至10年期間，共追蹤了當地7,668名男性及11,386名女性，被追蹤者年齡40歲以上，研究人員主要就參加者的年齡、糖尿病、高血壓、血脂異常、吸煙、飲酒狀況、BMI、教育程度、婚姻狀況、笑的頻率和心理困擾等狀況做調查。

研究結果發現，缺乏性慾的參加者中，在吸煙、過去嗜酒、心理痛苦、笑得相對較少以及受教育程度較低的層面上，比例明顯更高；在男性中，性慾較低的人罹患糖尿病的機率亦高於性慾較強的人；性慾較低的男性死於癌症的機率是其他男性的2倍，死於心血管疾病的機率約為其他男性的1.5倍。而且隨著年齡增長，嗜酒、少笑、糖尿病、心理困擾及缺乏「Ikigai」（活下去的理由、生活的價值）等狀況會愈見嚴重。

研究團隊歸納研究指，性生活或有助於整體健康，尤其是對男性而言，不過有關研究範圍僅在日本的單一地區，故相信仍存有一定局限。但研究團隊也希望能藉此在日本提倡性活動，促進全體國民的健康。

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責任編輯：羅嘉欣