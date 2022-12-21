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【遺下孤雛】單親媽獨力養子積勞成疾病逝　小四男生靈堂痛哭：媽媽起來

親子 15:41 2022/12/21

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小朋友要堅強呀！

台灣一名吳姓單親媽媽因為獨力養育11歲兒子積勞成疾病逝，終年39歲。11歲的兒子在靈堂上不捨媽媽，在冰櫃前痛哭叫「媽媽起來」，令人心酸。原本連殮葬費都成問題，幸好獲有心人捐款，扣除喪葬費等開銷，剩下款項則作為男童的生活教育費。

最新影片推介:

台灣新竹縣的吳姓單親媽媽，獨力撫養11歲兒子，為了給小朋友一個較好的生活環境，自己有病都到處打工，日前積勞成疾腸胃大出血又吐血，送到醫院後不治。遺下讀小四的11歲兒子，男孩趴在媽媽的冰櫃上，嘴中念念有詞，不停哭喊著「媽媽起來」。還小的他，不懂什麼叫天人永隔，只知道媽媽已經離他好遠、好遠，一旁的姑姑輕聲安慰，告訴侄子媽媽累了、睡著了。而小男生將會由姑姑照顧，不過姑姑的經濟環境都不太好。

而男孩住的屋子沒有什麼家具，就連床都沒有，只是在木板上打地鋪，廁所看起也都相當簡陋。吳女工作不穩定，為了照顧兒子生計，收入僅勉強生活，生前沒有留下多餘積蓄。

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協助的善心人士說，唯一的親人、男孩的姑姑自身也經濟狀況不佳，無法替弟妹下葬。所幸在網路上號召募款後，短短3天內善心捐款湧入，除了已經足夠支付喪葬費用外，還有多餘款項可以作為小弟弟的生活教育費，也感謝大家的愛心，「施比受更有福」。

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責任編輯︰王明芳

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