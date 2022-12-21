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【港車北上】香港汽車會憂港司機不諳內地交通規則　擬辦短期課程助「新手」上路

社會 06:00 2022/12/21

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（資料圖片）

港珠澳大橋「港車北上」明年實施，香港汽車會會長李耀培認為，香港與內地的交通規則大有不同，憂慮香港司機未能適應，正研究開設2小時課程，讓香港司機先了解內地交通規則。他又指出，香港司機如在內地壞車，或難找到支援，香港電動車或未能在內地充電等，均是待解決問題。

港車北上需持有內地駕駛執照，李耀培指出，現時凡持有有效香港正式駕駛執照的本港居民，均可向廣東省公安廳申請免試換領內地駕駛證，「但有了內地駕駛證，不代表該名司機熟悉內地交通規則。」

為免香港司機到內地後誤墮交通法網，香港汽車會正研究推出2小時內地交通規例課程，讓有意港車北上的司機先了解內地交通規則。

除了駕駛問題，李耀培認為港車北上計劃仍有不少可「補漏」的地方，例如當香港車主在內地壞車，究竟他能如何求助？他指出，內地亦有不少汽車會組織，政府可與之聯繫，為車主制定緊急求助方案，亦可聯絡香港汽車會代為聯繫。

他舉例，香港電動車與內地電動車的充電制式或有不同，香港電動車到內地後要如何充電，亦是政府需研究的範疇，「作為應急，我們正研究一些『尿袋車』，希望能放於內地供香港司機使用。」

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記者：陳梓蔚

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