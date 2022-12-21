【東張西望】因工作治病滯留海外被收公屋求情　房署職員：無論如何都會收

▲ 蔣女士因治柏金遜症，故她需要定期去澳洲進行治療，而兒子及孫兒又不在香港，差啲被房署收返間公屋。

丟空公屋單位，隨時被房署沒收！一名蔣姓女士與兒子及孫兒，居於黃大仙東匯邨十多年，由於蔣女士患有柏金遜症而要定期到澳洲治病，但因世界各地有不同的封控措施，令她一家三口被逼分隔三地，未能回港。今年4月，他們收到房署的家訪要求，因未有家人在港無法即時回應，11月竟收到房署的收樓通知書，要將安樂窩收回。

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據昨晚(20日)的《東張西望》報道，戶主蔣女士與兒子及孫兒居住了東匯邨十多年，由於蔣女士是長期病患者，需長期服用精神科藥物，而藥物亦令她有柏金遜症的副作用，故她需要定期去澳洲進行治療。

因為吃了香港診所處方的藥，我得了柏金遜，然後我澳洲的兒子要我回去，因為他是一個中醫，同時在哪邊有西醫開這個藥，我只有後悔，我得柏金遜也不應去澳洲找我兒子。

說罷蔣女士很激動，哭著並氣喘再說：「我…我不應該去澳洲！」

在收到房署信件時，蔣女士的身體狀況，不適合返香港，所以兒子裘先生都想盡辦法，等到新疆防疫政策放寬，就放下工作趕回來，豈料，去到深圳才發現證件過期，出唔到境，

因為我出生在新疆，這個地區比較敏感，沒有給我辦臨時回鄉證，只能辦正式的，由於出生地要兩地公安部門協調調查，一個月的時間我才拿到回鄉證，當拿到回鄉證趕回香港，所有事情都過去了，就沒有趕上家訪。

而蔣女士的契女葉女士表示，大約在2022年4月，他們有一個不明來歷的電話打給她，對方說：「我嚟家訪，你哋有冇人喺度？」葉女士回覆指他們一家不在，豈料，對方即說：「我嚟收屋㗎！」葉女士指對方冇講任何人，之後就有封信話要來家訪。

昨天(20日)是房署收屋的最後一日限期，《東張》陪蔣女士母子到黃大仙房署的總部，查詢現在的情況，職員表示，根據法例，無論點樣，蔣女士間公屋都會被收返，但現在會同社工聯絡酌情處理，暫時唔使收返間公屋。

蔣女士一家暫時可以鬆一口氣，但裘先生最希望房署能把他們的困難考慮進去，「考慮到老百姓不容易。」

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責任編輯︰王明芳