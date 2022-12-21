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【怪獸家長】兒子讀名校考全班32名　虎媽催谷無果打仔兩年半終覺悟

育兒經 15:32 2022/12/21

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家長勿介懷別人的閒言閒語，愛孩子比愛面子緊要。（《理想國》劇照）

我敢斷言說，愛面子的人最終會錯完再錯，直至泥足深陷，一敗塗地，弄到親子關係糟透，那是因為本人曾是過來人，曾親身經歷那個儼如坐過山車的驚險旅程。

孩子幸運考進名校，我歡喜若狂，於是天天悉心打扮，牽着兒子的小手高高興興上學去。要融入學校的氣氛，當然要熱誠跟其他家長建立良好關係，從他們閒談中獲得珍貴資料，譬如是誰個老師最嚴厲，甚麼課外練習最棒等等。

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可是，噩耗卻突然降臨，天塌下來了！那天是兒子的第一張成績表派發的日子，他竟然考四十人當中的三十二名！如遭電殛的痛楚直竄腦門，我不自控地叫嚷：「點解會咁㗎？點解平均分八八點六都會考三十二㗎？」

從這天開始，我故意低調起來，接放學時刻意躲在大柱背後，窺探到其他家長都離去了，我才竄出來喊着兒子，囑他隨我急步走，就是不欲讓人家發現我—那個兒子考第三十二名的媽媽！

姑勿論我是如何用力催谷，兒子的成績依然沒有起色。每想到別人瞥向我的那輕蔑表情，有道火就衝上腦門，我罵兒子的聲綫愈來愈尖，有時更會有數天失掉了聲呢！我開始失控地打，先是打手、打腳繼而隨手摑臉、猛力推他、戳他……愛面子的媽媽最終為自己深愛的孩子，親手創造了一個極之可怕的地獄！

幸好那恐怖的日子只維持了兩年半，媽媽終於大徹大悟，別人怎樣看又跟我何干呢？我的兒子如何看媽媽，才是世上最重要的事情呢！

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「不愛面子只愛孩子」。

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撰文 : 鄧藹霖

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