【性侵女兒】涉自女兒3歲始撫摸逾100次　48歲父性侵女兒8年認罪候判

▲ 涉自女兒3歲始撫摸逾100次，48歲父性侵女兒8年認罪候判。（資料圖片）

48歲父親涉乘與女兒獨處時肆意非禮，於女兒3歲至5歲時撫摸其身體最少100次，並於女兒6歲至11歲期間，曾要求女兒替自己手淫及口交，又曾以下體於女兒大腿間磨擦，並曾舔其下體，其中3次事件發生於內地。女兒於11歲時將事件告知母親後揭發事件，涉案父親今（21日）於高院承認非禮及虐兒等共15項罪名，被告警誡下稱「大家無著衫親密」，被告求情指對事件感後悔，法官押後至2023年1月4日判刑。

涉案父親現年48歲，今承認兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、10項非禮、1項企圖非禮，事發於2014年8月至2019年1月期間，其中3項非禮罪發生於內地，控罪指他向X作出嚴重猥褻行為、非禮及企圖非禮，當時X介乎6歲9個月至11歲2個月。

另兩項虐兒罪，則指除2016年3月至2019年1月期間之案發時間外，被告蓄意虐待16歲以下的X，令其受不必要之痛苦。

控方指被告與前妻育有16歲及15歲子女，被捕前曾任裝修工人，並沒有刑事記錄，被捕後還押至今。

代表律師求情時指，根據創傷報告顯示，X創傷後遺症頗嚴重。被告親自撰懺悔書表示後悔，認罪因不希望女兒出庭受二次傷害，並於信中解釋以女兒作洩慾工具因由。

代表律師同意本案具多項加刑因素，包括侵犯次數多，被告嚴重違反誠信，猥褻行為程度十分高及令X受重大創傷。代表律師指出，兩項虐兒罪建基於被告向X作出之侵犯行為，所有控罪最高刑罰為10年，要求法官考慮判刑整體性時，應考慮X於6至11歲時被性侵，基於事件不涉暴力，建議以9年半作為判刑起點。法官聽取求情後，押後至2023年1月4日判刑。

案情指，X於6歲時與母親從內地來港讀小學，母親全職工作，當時被告無業，會從內地來港照顧X，兒子則在內地讀書，被告其後來港定居。

X於2019年1月向母親透露於聖誕假期時，遭被告脫去褲子，母親遂著被告搬離單位。X於2021年9月向母親表示焦慮及萌自殺念頭，母親帶同X求診精神科醫生，並診斷其患抑鬱症，X其後向醫生透露自3歲始遭被告性侵。被告於同年10月被捕，警誡下稱「我有除佢衫褲，我自己都有除衫褲，大家無著衫親密，但我無插入去」。被告並承認因與妻子性生活不協調，遂多次性侵X以獲得性滿足。

X遭被告性侵事件發生於6歲9個月至11歲2個月期間，當時兩人均獨處。X指曾於家中遭被告捉手替其手淫，被告要求口交，又曾舔其下體，撫摸其胸部及下體，以下體於X大腿間磨擦。被告又曾脫去自己及X衣物，將X放在其身體上爬行，被告將下體放在X大腿間磨擦。X感到痛楚，並想剪斷被告之下體，其中3次非禮事件發生於內地。

另兩項虐兒罪則指，除其餘控罪發生之情況外，X於3至5歲期間，當時X與被告獨處時均被撫摸，每星期1至2次，次數最少達100次。被告同樣曾以下體於X大腿間磨擦，以達至性滿足，X因長期受性侵犯而致嚴重抑鬱及專注力不足。

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記者：林育慧