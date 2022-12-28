新冠病毒後遺症影響患者生活　接種疫苗減低長新冠風險

新冠病毒傳染力強，在第五波疫情下，截至2022年11月21日，經核酸檢測或快速抗原測試確診的市民已經超過200萬。面對新冠病毒，除了要預防感染後出現重症，康復後亦不能掉以輕心，需留意有否出現長期後遺症，即「長新冠」。長新冠會為患者帶來哪些症狀？目前有哪些方法減低出現長新冠的風險？

長新冠嚴重性不容忽視 影響更可長達18個月 暫時仍未清楚確切起因



長新冠是指感染新冠病毒後三個月內出現的一系列症狀，這些症狀更會持續至少兩個月。這些症狀包括疲勞、肌肉痛、腦霧、呼吸急促及胸痛等等…這些症狀雖不會致命，但英國有調查指出，約120萬人表示曾經歷長新冠，而當中有三分之二受訪者表示長新冠對日常生活造成影響; 甚至有研究指出長新冠影響長達6至18月。至於為甚麼會出現長新冠，西醫岑俊彥醫生表示：「醫學界正積極研究，以了解長新冠的成因、症狀及影響。」

二價疫苗預計於12月開始接種 能有效應對現時流行變種病毒株BA.4/5



由於目前並沒有針對長新冠的治療方法，市民如想減低長新冠的風險，其中一個方法便是接種新冠疫苗。疫苗除了能夠減低新冠病毒所引發的重症風險外，也能減低長新冠的風險，例如有外國研究便指出，接種 3 劑mRNA疫苗，能夠減低長新冠出現的機會。另一研究也指出，與快速康復人士相比，長新冠患者的體內抗體水平較低。

由於受感染後身體自然產生的抗體水平通常於受感染後兩至三個月開始下降，接種加強劑有助於維持較高中和抗體水平以應對新冠病毒變異株。早前政府公布已採購mRNA二價疫苗並預計12月開始接種安排，疫苗顧問專家委員會早前向醫務衞生局局長提交建議，並認為二價疫苗作為加強劑的效益大於風險。因此，市民應按個人接種疫苗的時間或按個人需要考慮接種二價疫苗作為加強針。有研究指出如果接種mRNA疫苗作為加強劑，比起接種滅活疫苗，能獲更高抗體水平。岑醫生表示：「預防勝於治療，建議市民盡早接種疫苗，從而減少相關風險。」而考慮接種疫苗時，亦應衡量多種因素，例如：疫苗的安全性及政府的防疫政策等等，如有需要，建議諮詢醫生來以選取合適的方案。

資料由岑俊彥醫生提供，復星醫藥支持

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