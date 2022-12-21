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【傑出學者】港大數學學者莫毅明　獲陳嘉庚科學獎數理科學獎

社會 16:05 2022/12/21

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香港大學數學學者莫毅明。（港大提供）

港大謝仕榮衛碧堅基金教授（數學）及數學系講座教授莫毅明，剛獲選為陳嘉庚科學獎數理科學獎2022年度得獎者，以表揚其於數學科教及研究的傑出成就。莫教授是首位獲頒陳嘉庚科學獎的香港學者，而此獎亦是他本年度獲頒的第三個重要獎項。

對於獲得此項殊榮，莫毅明直言感到非常高興，非常榮幸獲頒陳嘉庚科學獎。尤其，作為在所有學科中首位來自香港的陳嘉庚科學獎獲獎者，我令他倍感榮耀。獎項不僅肯定了莫毅明個人在複微分幾何的貢獻，也肯定了複微分幾何學通過對代數幾何與算術幾何等其他核心領域的應用能在純數學中扮演的重要角色。獎項也突出了複微分幾何學對中國純數學未來發展作出貢獻的潛力，大大鼓舞他往此方向繼續不懈尋求創新的努力。

莫毅明是著名數學家，專門從事多複變函數論、複微分幾何學與代數幾何學。在數學界裏，他以其在純數學方面的宏觀視角著稱，並先後以綜合分析、代數以及幾何的一套方法解決一系列重要猜想與難題。他曾獲得多項榮譽和奬項。

陳嘉庚科學獎專為表揚對中國內地科教事業發展作出傑出貢獻的學者而設，該獎共設6個獎項，包括數理科學獎、化學科學獎、生命科學獎、地球科學獎、信息技術科學獎和技術科學獎，每兩年評選一次，只接受教授及科研人員等專家推薦，並經各分項委員會嚴格評審而選出。得獎科學家每人可獲人民幣100萬元獎金，同時頒發金質獎章和證書。

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記者：黃穎津

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