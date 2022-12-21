【張敬軒演唱會】「軒公開庫」即場送禮物　唱《First Love》熒幕顯示廣東話拼音歌詞

張敬軒《REVISIT張敬軒演唱會》昨晚（12月20日）於灣仔會展中心，展開一連11場演出 ，頭場為歌迷會專場，軒仔特別為歌迷揀選他們心水投票曲目，更揚言昨晚唱的歌，可能今晚不會再唱，錫歌迷錫到出晒面，令歌迷開心到飛起。

昨晚霍汶希、容祖兒、 serrini、DearJane Jackal 、Cath Wong（黃研）、彭秀慧、泳兒，Kenneth（黎峻）、Suey（郭思）、Angus（楊天宇）、朱天均有到場支持。

為這次演唱會，軒仔染了一頭新的金髮，opening 一開始一口氣又跳又唱四首快歌，包括《Deadline》、《Sweet Escape》及《Stop the Time》，全場一開始已經起身站立跟著他又跳又唱，high爆會場。



軒仔演唱會中透露：「今年365日內第27場演唱會，過去呢三年幾嘅疫情入面，我開過總共嘅第3次演唱會，考驗一次比一次難，今次演唱會我係一日同樂隊綵排都冇做過，因為不斷喺band房啦，或者係行政同事，係唔同嘅環境中，部份人有兩條線出現，所以主辦單位同埋導演、監製，為咗保障我今晚可以平安唱歌俾大家聽，我係冇同啲band一齊綵排過嘅，今日先至係第二次同樂隊夾，所以我要喺呢度多謝我嘅樂隊樂手嘅包容。」

他續指：「呢個疫情挑戰咗好多唔可能嘅事情，我哋今次演唱會當中亦都有一啲道具，或者衫甚至乎一啲特別嘅arrangement 都無法如期嚟到呢個舞台上面，所以我要喺呢度多謝喺呢個演唱會入面臨危受命嘅好多個做衫、道具同工程既同事，多謝你哋！」語畢即獲掌聲連連。

化身鋼琴王子

為今次演出，軒仔練了兩首鋼琴，為大家自彈自唱《靈魂相認》及《遙吻》，「鋼琴王子」形像近年少於舞台上出現， 讓歌迷聽得如痴如醉。

唱到《懷舊情人》一曲時，軒仔笑言自己一直有個「男團夢」，奈何條件不足：「真係㗎，我以前細個後生嘅時候，都好想做做返個idol，可惜我唔係好具備做idol嘅條件，所以今晚我決定，反正開完今次都唔知幾時下一個再開，我就決定盡地一煲，做齊我自己覺得最起雞皮嘅動作，編係呢一隻歌，希望大家圓一圓我呢一個男團夢，比我感受吓睇韓星時嘅尖叫。 」

感謝歌迷支持

歌迷即刻瘋癲狂叫，滿足軒仔，令他即刻開心充滿力量去跳。跳唱完，軒仔又話，「呢幾年嘅香港樂壇，對於我呢一輩嘅歌手來講好大衝擊，因為有時喺頒獎禮我望左右隔離，我都大佢哋一截，我同年出道嘅歌手，嗰一屆有41個單位，但係慢慢好似……有時有種剩返自己嘅感覺。」

因此他表示：「我好感恩我有一班好錫我嘅fans，我好感恩大家對我嘅支持。」

「軒公開庫」送大禮

軒仔感謝每次當想去突破、嘗試一些新東西時，歌迷都給予他能量：「令我內心有十分十分之被厚愛嘅溫暖，明明有好多小鮮肉，有新鮮感嘅artist，但係大家依然會選擇張敬軒，要去聽我嘅歌，去IG點上一個like，好多謝你哋嘅呢一份情意。」

出名愛錫粉絲的張敬軒昨晚更「軒公開庫」送大禮，奬品非常之精彩，三等奬是兩張價值$2000元的連鎖米線店的現金券，更笑說：「限兩日內食晒，邊個腳板底有粒墨，我就送比佢！」令歌迷笑到肚痛。

二等奬是電動牙刷兩支、頭奬更是他代言的手機！全場歌迷為爭得獎品，叫聲震裂會展，氣氛非常歡樂。由於昨晚是歌迷場，每位歌迷僅得一張「獨家村」座位，他又笑謂：「一個人嚟，可能兩個人走，呢度有冇單身人嚟，我想睇吓有冇啲啱我嘅。」

期間有歌迷趁機送上自製巨型蒸籠，籠內有兩個包及長條閃燈包，搞笑又三級，貼上「大精籠」、「精精日上」大字，軒仔笑罵：「你呢個咩嘢？似龜板多啲，你太百厭……」

唱日文歌《First Love 》

昨晚由於歌迷太熱情，軒仔最終安歌3次，先是送給大家《賽勒斯的愛 》、《叮噹可否不要老》及《雪花抄》，歌迷再狂叫安歌，軒仔又再出場，唱《悲劇人物》及最近大hit 的日文歌《First Love 》，熒光幕上顯示了廣東話拼音的歌詞，歌詞譯得相當搞鬼，讓歌迷可以跟住唱。

料不到完場開大燈後，歌迷繼續死也不肯離開，軒仔又再出場，獻唱了《老了十歲》，大家才肯罷休回家。

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