【港口管制】將軍澳跨灣大橋等地設11個船高限制區域　跨灣大橋高度限制最高17米

▲ 將軍澳跨灣大橋所設的船隻高度限制區域的高度限制分別為17.0米、12.0米、6.0米和3.0米。（資料圖片）

《2022年船舶及港口管制（修訂）（第2號）規例》及《2022年商船（本地船隻）（一般） （修訂） （第2號）規例》星期五（23日）刊憲並生效，以在將軍澳跨灣大橋、將軍澳交匯處及將軍澳南橋設立11個船隻高度限制區域。法例修訂旨在更有效確保船隻航行安全，以及減低船隻碰撞橋身結構的風險。

經考慮海上交通和高架橋高度後，在將軍澳跨灣大橋所設的船隻高度限制區域的高度限制分別為17.0米、12.0米、6.0米和3.0米；將軍澳交匯處的船隻高度限制區域高度限制為6.0米、3.0米和2.0米；而將軍澳南橋的船隻高度限制區域高度限制則為5.6米和4.0米。除非得到海事處處長的允許，否則超過高度限制的船隻不得進入或通過相關高度限制區域。

政府已就立法建議諮詢立法會經濟發展事務委員會，以及海事處的本地船隻諮詢委員會、領港事務諮詢委員會和港口行動事務委員會，並沒有收到反對意見。

上述兩條修訂規例將於明年1月11日提交立法會進行先訂立後審議的程序。

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記者：黃穎津