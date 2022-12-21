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【疫苗通行證】議員斥損工作及生活權利　醫衞局：達保障公共衞生的合法目的

社會 17:21 2022/12/21

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江玉歡斥損工作及生活權利，醫衞局稱達保障公共衞生的合法目的

立法會議員江玉歡去信醫務衞生局，斥疫苗通行證有違人民擁有基本工作及生活權利，不容受到歧視的國際公約原則，要求當局解釋。醫務衞生局今（21日）回覆，表示高等法院在今年3月底發出的判詞中，明確表示「疫苗通行證」為依法規定，亦旨在達到保障公共衞生的合法目的；另巿民上班、上學、在指定醫療處所求診或接受治療都沒有受限，巿民獲取日常生活必需品時亦能有其他選擇。

醫務衞生局表示，高等法院早在今年3月底就「疫苗通行證」的司法覆核案件發出的判詞中，已經明確表示「疫苗通行證」為依法規定，亦旨在達到保障公共衞生的合法目的，並與該合法目的有合理關聯。

同時，「疫苗通行證」規定亦在保障香港的公共衞生與限制申請人的個人權利之間，取得合理平衡，在有關安排下，巿民上班、上學、在指定醫療處所求診或接受治療都沒有受限，而巿民獲取日常生活必需品時亦能有其他選擇。

局方重申，疫苗接種是對抗新冠病毒其中一個最有效的方法，以本港為例，接種任何三劑疫苗後，死亡風險大幅減少，未有接種的與已接種三劑者相比，死亡率相差達27.5倍，因此政府一直以不同途徑，提供最大的便利去推動各年齡層的巿民免費接種新冠疫苗：

為社會整體福祉來說是必要，也是非常合理的做法。

局方解釋，自政府推出「疫苗通行證」以來，已完成接種3針的接種率由2月底時的約23%，急速提升至現時的83%，這亦是支持政府可以逐步放寬不同社交距離措施的其中一個原因。

局方指，現時一老一幼的接種率仍然未如理想，政府會繼續推動疫苗接種，務求本港的防疫屏障更為穩固，更能保護重點人群，讓本港在復常之路更穩步前行。

立法會議員江玉歡表示，任何防疫措施如疫苗通行證必須是具備必有性、合理性和合乎比例。所有措施都不能有歧視之嫌，否則有可能違反基本法第39條，詳情請看︰下一頁

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記者：鄧凱文

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