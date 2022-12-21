【回收聖誕樹】1月4日起全港收集站一連5天回收聖誕樹　參與者將獲發電子證書及小禮物

▲ 1月4日起全港收集站一連5天回收聖誕樹。（林宇翔攝）

為鼓勵社會各界回收及升級再造園林棄置物，環境保護署今日（21日）呼籲市民及工商機構透過2022-23天然聖誕樹回收計劃，回收擬棄置的天然聖誕樹（聖誕樹）。有關計劃安排如下：

收集日期：2023年1月4日至8日（共5天）

收集地點：以下的中央收集站及地區收集站

環保署發言人表示，為方便市民參與聖誕樹回收計劃，今年的收集日期將由上年的4天延長至5天。回收得來的聖誕樹會在Y‧PARK [林‧區]與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木傢具或藝術品等。

是次計劃只限於回收天然聖誕樹，聖誕樹在送往回收前須拆除燈飾、膠底座、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。環保署亦鼓勵市民將其他小型植物（如聖誕花）重新栽種；至於塑膠製的聖誕樹及裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。

凡於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者均會獲發電子證書；而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物乙份，數量有限，送完即止。

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記者：黃穎津