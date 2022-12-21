  • 19°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 18:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【回收聖誕樹】1月4日起全港收集站一連5天回收聖誕樹　參與者將獲發電子證書及小禮物

社會 17:06 2022/12/21

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

1月4日起全港收集站一連5天回收聖誕樹。（林宇翔攝）

為鼓勵社會各界回收及升級再造園林棄置物，環境保護署今日（21日）呼籲市民及工商機構透過2022-23天然聖誕樹回收計劃，回收擬棄置的天然聖誕樹（聖誕樹）。有關計劃安排如下：

收集日期：2023年1月4日至8日（共5天）
收集地點：以下的中央收集站及地區收集站

環保署發言人表示，為方便市民參與聖誕樹回收計劃，今年的收集日期將由上年的4天延長至5天。回收得來的聖誕樹會在Y‧PARK [林‧區]與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木傢具或藝術品等。 

是次計劃只限於回收天然聖誕樹，聖誕樹在送往回收前須拆除燈飾、膠底座、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。環保署亦鼓勵市民將其他小型植物（如聖誕花）重新栽種；至於塑膠製的聖誕樹及裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。

凡於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者均會獲發電子證書；而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物乙份，數量有限，送完即止。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【傑出學者】港大數學學者莫毅明　獲陳嘉庚科學獎數理科學獎
今日 16:05
【傑出學者】港大數學學者莫毅明　獲陳嘉庚科學獎數理科學獎
【港口管制】將軍澳跨灣大橋等地設11個船高限制區域　跨灣大橋高度限制最高17米
今日 16:23
【港口管制】將軍澳跨灣大橋等地設11個船高限制區域　跨灣大橋高度限制最高17米
【車廂教室】港鐵捐贈退役「烏蠅頭」列車零件　化身「鐵路教室」助SEN學生學習
今日 16:43
【車廂教室】港鐵捐贈退役「烏蠅頭」列車零件　化身「鐵路教室」助SEN學生學習
【打擊毒品】海關巡邏截查可疑貨車司機　檢市值600萬元可卡因拘1男
今日 16:52
【打擊毒品】海關巡邏截查可疑貨車司機　檢市值600萬元可卡因拘1男
【最新疫情】今增16,953宗確診　多50人離世為4月中以來新高
今日 16:57
【最新疫情】今增16,953宗確診　多50人離世為4月中以來新高

你可能感興趣

【傑出學者】港大數學學者莫毅明　獲陳嘉庚科學獎數理科學獎
今日 16:05
【傑出學者】港大數學學者莫毅明　獲陳嘉庚科學獎數理科學獎
【港口管制】將軍澳跨灣大橋等地設11個船高限制區域　跨灣大橋高度限制最高17米
今日 16:23
【港口管制】將軍澳跨灣大橋等地設11個船高限制區域　跨灣大橋高度限制最高17米
【車廂教室】港鐵捐贈退役「烏蠅頭」列車零件　化身「鐵路教室」助SEN學生學習
今日 16:43
【車廂教室】港鐵捐贈退役「烏蠅頭」列車零件　化身「鐵路教室」助SEN學生學習
環保措施 收集 產品 環保署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
17:06 2022/12/20
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬
18:36 2022/12/20
【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬
【一家團聚】朋友吃火鍋認錯人意外助重逢　雙胞胎兄弟失散41年互傳裸照相認
17:40 2022/12/20
【一家團聚】朋友吃火鍋認錯人意外助重逢　雙胞胎兄弟失散41年互傳裸照相認