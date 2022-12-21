  • 19°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】大豆營養高助穩定血糖　15款不含添加劑豆漿名單

食用安全 17:57 2022/12/21

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

15款不含添加劑豆漿名單。（iStock圖片）

豆漿美味且營養豐富，是不少大人和小朋友都喜愛的飲品，不過市面上的豆漿琳琅滿目，當中有不少都加入了添加劑。TOPick檢視了24款豆漿，發現有15款不含添加劑，大家購買時可以參考。

最新影片：

TOPick搜羅了市面24款豆漿，並逐一檢視營養標籤，發現部分豆漿除了含大豆、水、糖以外，亦加入了添加劑，如乳化劑、穩定劑、消泡劑等等。

據食物安全中心的資料，食物添加劑的作用如下：

  • 抑制微生物生長，以提高食物的安全和品質；
  • 防止氧化變質，以延長食物的保質期；
  • 加強味道和氣味；保持或保存色澤；
  • 以及改善食物的質地和稠度等。

一般來說，食物添加劑的毒性很低，適量進食不會影響人體健康，但部分消費者仍傾向選擇含較少添加劑的產品。TOPick比較各款豆漿後，整理出15款不含添加劑的豆漿名單。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

消委會曾指出，豆漿用大豆（又稱黃豆）製成，含豐富蛋白質、多元不飽和脂肪（奧米加3和奧米加6）、礦物質和維他命（尤其是維他命B）。大豆的飽和脂肪含量低，亦不含膽固醇，屬低升糖指數（low glycemic index，簡稱low GI index）食物，即是其碳水化合物會慢慢被消化成為血糖，有助糖尿病患者保持血糖水平穩定。

此外，大豆亦含寡糖，有助大腸內益生菌的生長，對大腸健康有益。不過，雖然大豆含豐富非水溶性纖維，但大部分會在製成豆漿時隔掉。有些研究顯示大豆異黃酮有助降低壞膽固醇水平、減低患上乳癌的風險和預防骨質疏鬆，但研究結果存在爭議，仍需更多研究證實。

豆漿是素食者或對牛奶敏感者在牛奶以外很好的選擇，但要注意市面有些豆漿飲品會添加奶類成分，如脫脂奶粉或乳固體，選購時要看清楚配料表。此外，有些產品會添加糖，為減低糖分攝取量，宜揀選低糖或無糖產品。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【超市大搜查】豆漿隱藏高糖致肥危機　盤點17款低糖或無糖豆漿
今日 12:46
【超市大搜查】豆漿隱藏高糖致肥危機　盤點17款低糖或無糖豆漿
【超市大搜查】秋涼打邊爐易墮致肥陷阱　營養師推介6款較低脂火鍋湯底
17:11 2022/10/11
【超市大搜查】秋涼打邊爐易墮致肥陷阱　營養師推介6款較低脂火鍋湯底
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單
11:30 2022/12/06
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單

你可能感興趣

【超市大搜查】豆漿隱藏高糖致肥危機　盤點17款低糖或無糖豆漿
今日 12:46
【超市大搜查】豆漿隱藏高糖致肥危機　盤點17款低糖或無糖豆漿
【超市大搜查】秋涼打邊爐易墮致肥陷阱　營養師推介6款較低脂火鍋湯底
17:11 2022/10/11
【超市大搜查】秋涼打邊爐易墮致肥陷阱　營養師推介6款較低脂火鍋湯底
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單
11:30 2022/12/06
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單
益生菌 癌症 蛋白質 食用安全 飲品

最高瀏覽

【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
17:06 2022/12/20
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬
18:36 2022/12/20
【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬
【一家團聚】朋友吃火鍋認錯人意外助重逢　雙胞胎兄弟失散41年互傳裸照相認
17:40 2022/12/20
【一家團聚】朋友吃火鍋認錯人意外助重逢　雙胞胎兄弟失散41年互傳裸照相認