【超市大搜查】大豆營養高助穩定血糖　15款不含添加劑豆漿名單

▲ 15款不含添加劑豆漿名單。（iStock圖片）

豆漿美味且營養豐富，是不少大人和小朋友都喜愛的飲品，不過市面上的豆漿琳琅滿目，當中有不少都加入了添加劑。TOPick檢視了24款豆漿，發現有15款不含添加劑，大家購買時可以參考。

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TOPick搜羅了市面24款豆漿，並逐一檢視營養標籤，發現部分豆漿除了含大豆、水、糖以外，亦加入了添加劑，如乳化劑、穩定劑、消泡劑等等。

據食物安全中心的資料，食物添加劑的作用如下：

抑制微生物生長，以提高食物的安全和品質；

防止氧化變質，以延長食物的保質期；

加強味道和氣味；保持或保存色澤；

以及改善食物的質地和稠度等。

一般來說，食物添加劑的毒性很低，適量進食不會影響人體健康，但部分消費者仍傾向選擇含較少添加劑的產品。TOPick比較各款豆漿後，整理出15款不含添加劑的豆漿名單。

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消委會曾指出，豆漿用大豆（又稱黃豆）製成，含豐富蛋白質、多元不飽和脂肪（奧米加3和奧米加6）、礦物質和維他命（尤其是維他命B）。大豆的飽和脂肪含量低，亦不含膽固醇，屬低升糖指數（low glycemic index，簡稱low GI index）食物，即是其碳水化合物會慢慢被消化成為血糖，有助糖尿病患者保持血糖水平穩定。

此外，大豆亦含寡糖，有助大腸內益生菌的生長，對大腸健康有益。不過，雖然大豆含豐富非水溶性纖維，但大部分會在製成豆漿時隔掉。有些研究顯示大豆異黃酮有助降低壞膽固醇水平、減低患上乳癌的風險和預防骨質疏鬆，但研究結果存在爭議，仍需更多研究證實。

豆漿是素食者或對牛奶敏感者在牛奶以外很好的選擇，但要注意市面有些豆漿飲品會添加奶類成分，如脫脂奶粉或乳固體，選購時要看清楚配料表。此外，有些產品會添加糖，為減低糖分攝取量，宜揀選低糖或無糖產品。

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責任編輯：沈佩珊