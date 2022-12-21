【為校爭光】歌唱比賽1人奪7個音樂獎項　炎明熹快將中六畢業校內演唱片段曝光

▲ Gigi成名，連帶學校都出名。

現年17的炎明熹(GIGI)快將中六畢業結束中學生涯，自從她去年參加《聲夢傳奇》、今年再參加內地音樂節目《聲生不息》之後，一夜成名，但炎明熹始終是學生，兼顧學業及唱歌，亦要參加校內活動，又要代表學校出去比賽，相當忙碌。而朱蓓蕾校長大讚炎明熹是好榜樣，能兼顧歌手、學生的本份，同學們都好支持和愛錫她。

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早前GIGI的粉絲於YouTube開設名為「明Gi台」的頻道，將炎明熹的台上表演或活動記錄分享。而近日就一次過上載了兩段炎明熹以本名「王佳恩」參加校內比賽和表演的影片，還見到王佳恩與兩位閨密再組「女團」參加校內歌唱比賽，網民都大讚好聽！只可惜今次已經是Gigi最後一次在「油塘的聖安當女書院」校內參加比賽了！因為她快將畢業。

回顧GIGI的中學生涯，她無數次為校爭光，近日她橫掃各大校際歌唱比賽的獎項名單曝光，只見在油塘的聖安當女書院的「2018-2019年度 — 課外活動獎項」列表中，憑一人之力奪七個音樂獎項，而當時她還是中二生，成績驕人，音樂天份嶄露頭角，而在去年中五結業禮中，更獲校長頒發課外活動優異獎！

聖安當以母語教學

位於油塘的聖安當女書院是觀塘區著名女校，創校於1972年，是一所資助中學，校訓是「明理常樂」。著名校友還包括趙學而、鄧穎芝、黃榕，以及前新聞主播王春媚及林燕玲等。

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該校主要以母語教學，除了英文及高中課程的物理、化學、生物、數學課程延伸單元二採用英文教學之外，其餘皆以中文教學。為了加強學生的「兩文三語」能力，中、英文科按學生能力分組上課，更聘外籍英語老師授課。另外，該校設有30多項課外活動，涵蓋學術、制服團體/服務、體育、藝術4個範疇。而校方亦鼓勵學生參加社會服務、聯校活動及各項香港校際比賽。

聖安當女書院即日起至1月17日接受「中一自行分配學位申請」，提供40個自行分配學位。面試將於2月19日、26日及3月5日舉行，學校將會約見全部申請學生，面試以小組形式進行，時間約40分鐘，以英語及廣東話對答。

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責任編輯︰王明芳