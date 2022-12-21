【軟飯王】38歲港男從不工作中五畢業後食軟飯　女友願意只簽紙結婚貼錢養老公

▲ 一名38歲港男自中五畢業後沒有工作食軟飯，但女友仍願意只簽紙結婚，貼錢養他一世。

男人要養老婆，女人就唔應該養老公？一名打工仔在網上分享，其女同事的38歲男友是「超級軟飯王」，中五畢業後從沒有上班21年，女同事與他一起隱瞞雙方家人「扮返工」，又以「慳錢」買樓為藉口打算只簽紙結婚，該名打工仔不明白為何女同事願意嫁他。

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該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」分享，指公司一名女同事的38歲「超級軟飯王」男友，中五畢業後至今21年從沒有工作，連散工也沒做過，只是一直「扮返工」欺騙家人。至於多年來的生活開支完全靠女友，更為他想盡藉口瞞騙雙方家人，令樓主不禁質疑女同事是否「戀愛上腦」。

見家長嗰陣竟然幫佢條仔夾埋作大話，呃自己屋企人掩飾條仔扮返工同食軟飯嘅事實，點知又俾佢哋過到骨，不過佢哋應該都知遲早會穿，所以佢哋以慳錢同買樓作為拒絕擺酒結婚嘅藉口，剩係話諗住簽字就算。

樓主最想不到的是，這些牽強的藉口，女方家人竟然相信，更同意讓她嫁給「軟飯王」；而女同事又願意養活「軟飯未婚夫」，令樓主大感無奈，「你話係咪奇蹟？」

網民︰一個願打一個願捱

帖文一出引起網民熱論，大部分皆認為「一個願打，一個願捱」，根本沒有問題，更反讚揚他有本事。有網民直言家庭可以「男主內，女主外」，如果老公在家煮飯做家務，老婆則是事業型女性，只是家庭崗位互換沒有甚麼大不了。

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責任編輯︰王明芳