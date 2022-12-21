【關愛隊】荃灣南區「關愛隊」今起接受報名　申請團隊須簽聲明不違國安法

▲ 荃灣及南區率先設立關愛隊，今日開始接受報名。（資料圖片）

荃灣及南區率先設立關愛隊，今日開始接受報名，不過，申請的團體除了要簽署聲明，承諾成員不違反國安法外，也需申報是否有與境外政治性組織聯繫，及是否有刑事犯罪記錄。

今年的《施政報告》宣布在全港18區成立「關愛隊」，以支援政府地區工作和加強地區網絡。而率先作為試點的荃灣和南區，其「關愛隊」第一階段遴選今日起接受報名。其中，荃灣將會分為19個小區，而南區則分為17個小區。

不過，民政事務署今日公布的申請及審核準則中，對團體及其組員，設多項嚴格條款限制。申請團體須簽署聲明，有責任確保，其僱員、成員，及為推行服務計劃而僱傭或委託的員工，包括代理人、合辦者、贊助人、捐贈人、申請團體委託或僱用的其他公司或人員、義工及參加者（如適用），沒有曾經及正在從事可能導致或構成任何違反《港區國安法》及其他適用法律的危害國家安全罪行。

政府要求關愛隊小隊成員約8至12人，包括隊長和副隊長各一名。個別小隊成員只能服務該小隊，不能同時出任其他小隊的成員。而小隊所有成員除了必須簽署聲明，擁護《基本法》效忠香港特區，及不違國安法外，亦需要滿足其他條件，包括沒有刑事定罪紀錄，及建議成員須簽署授權書，同意警方審查刑事紀錄。此外，團體亦須申報，是否有接受任何外國或台灣的政治性組織資金資助。

申請團隊除了要經過本次第一階段的團體甄選外，亦需要通過第二階段的服務建議書評審，才能成為小區的「關愛隊」小隊。

準則亦指出，團體需於過往5年在區內，舉辦或參與舉辦不少於15項地區服務或活動，當中必須包括下列其中的兩類支持、配合政府政策，包括參與民政處舉辦的新冠病毒防疫抗疫活動、慶回歸周年活動、國慶活動；舉辦或參與舉辦具規模的國情活動，例如國家主席七一重要講話精神座談會、中共二十大精神分享會、「國家憲法日」及「全民國家安全教育日」活動。

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責任編輯：關景騰