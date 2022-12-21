  • 19°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 18:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【關愛隊】荃灣南區「關愛隊」今起接受報名　申請團隊須簽聲明不違國安法

政治 17:37 2022/12/21

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

荃灣及南區率先設立關愛隊，今日開始接受報名。（資料圖片）

荃灣及南區率先設立關愛隊，今日開始接受報名，不過，申請的團體除了要簽署聲明，承諾成員不違反國安法外，也需申報是否有與境外政治性組織聯繫，及是否有刑事犯罪記錄。

今年的《施政報告》宣布在全港18區成立「關愛隊」，以支援政府地區工作和加強地區網絡。而率先作為試點的荃灣和南區，其「關愛隊」第一階段遴選今日起接受報名。其中，荃灣將會分為19個小區，而南區則分為17個小區。

不過，民政事務署今日公布的申請及審核準則中，對團體及其組員，設多項嚴格條款限制。申請團體須簽署聲明，有責任確保，其僱員、成員，及為推行服務計劃而僱傭或委託的員工，包括代理人、合辦者、贊助人、捐贈人、申請團體委託或僱用的其他公司或人員、義工及參加者（如適用），沒有曾經及正在從事可能導致或構成任何違反《港區國安法》及其他適用法律的危害國家安全罪行。

政府要求關愛隊小隊成員約8至12人，包括隊長和副隊長各一名。個別小隊成員只能服務該小隊，不能同時出任其他小隊的成員。而小隊所有成員除了必須簽署聲明，擁護《基本法》效忠香港特區，及不違國安法外，亦需要滿足其他條件，包括沒有刑事定罪紀錄，及建議成員須簽署授權書，同意警方審查刑事紀錄。此外，團體亦須申報，是否有接受任何外國或台灣的政治性組織資金資助。

申請團隊除了要經過本次第一階段的團體甄選外，亦需要通過第二階段的服務建議書評審，才能成為小區的「關愛隊」小隊。

準則亦指出，團體需於過往5年在區內，舉辦或參與舉辦不少於15項地區服務或活動，當中必須包括下列其中的兩類支持、配合政府政策，包括參與民政處舉辦的新冠病毒防疫抗疫活動、慶回歸周年活動、國慶活動；舉辦或參與舉辦具規模的國情活動，例如國家主席七一重要講話精神座談會、中共二十大精神分享會、「國家憲法日」及「全民國家安全教育日」活動。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰

相關文章

【關愛隊】區議會分區各設關愛隊小隊　兩年最多可獲資助120萬元
16:29 2022/12/06
【關愛隊】區議會分區各設關愛隊小隊　兩年最多可獲資助120萬元
【關愛隊】江玉歡：關愛隊暫無法定地位有別內地街道辦　犯錯怎追究？
18:34 2022/12/08
【關愛隊】江玉歡：關愛隊暫無法定地位有別內地街道辦　犯錯怎追究？
【關愛隊】獲分批發放80萬至120萬元資助　麥美娟：撥款不只取決於區內人數
19:20 2022/12/12
【關愛隊】獲分批發放80萬至120萬元資助　麥美娟：撥款不只取決於區內人數

你可能感興趣

【關愛隊】區議會分區各設關愛隊小隊　兩年最多可獲資助120萬元
16:29 2022/12/06
【關愛隊】區議會分區各設關愛隊小隊　兩年最多可獲資助120萬元
【關愛隊】江玉歡：關愛隊暫無法定地位有別內地街道辦　犯錯怎追究？
18:34 2022/12/08
【關愛隊】江玉歡：關愛隊暫無法定地位有別內地街道辦　犯錯怎追究？
【關愛隊】獲分批發放80萬至120萬元資助　麥美娟：撥款不只取決於區內人數
19:20 2022/12/12
【關愛隊】獲分批發放80萬至120萬元資助　麥美娟：撥款不只取決於區內人數
國安法 政治 南區 荃灣 香港 施政報告 台灣 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
17:06 2022/12/20
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬
18:36 2022/12/20
【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬
【一家團聚】朋友吃火鍋認錯人意外助重逢　雙胞胎兄弟失散41年互傳裸照相認
17:40 2022/12/20
【一家團聚】朋友吃火鍋認錯人意外助重逢　雙胞胎兄弟失散41年互傳裸照相認