【明星生活】ERROR演唱會順利完成　古巨基壓軸登場合唱《勁歌金曲》

▲ ERROR演唱會，最後一晚有古巨基由嘉賓。

ERROR一連四場《明星生活ERROR LIVE SHOW 2022》音樂會在昨晚（12月19日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall順利完成尾場演出。

成團4年的 ERROR 在演唱會上除了獻上精彩的歌舞外，和不同嘉賓的互動亦令現場氣氛充滿笑聲。肥仔（梁業）、DeeGor（何啟華）、193（郭嘉駿）和保錡（吳保錡）4人每晚爆肚，與觀眾細訴數年來經歷的高低起跌，和大家分享ERROR式的明星生活。

ERROR演唱會尾場吸引一眾明星出席，Hailey （陳俞希）、陳安立、陳子豐、YoYo、Alice、WinWin（楊安妮）和男子組合P1X3L外，葛民輝、盧覓雪、Stephy鄧麗欣、森美，及DeeGor參與的電影《毒大大狀》導演吳煒倫和眾演員谷德超、王丹妮、廖子妤、楊偲泳及栢天男等前來捧場。

此外，MIRROR半數成員Alton（王智德）、Edan（呂爵安）、Frankie（陳瑞輝）、Jeremy（李駿傑）、Tiger （邱傲然）、Stanley （邱士縉）也到場支持。

與小肥合唱《猥瑣》

甫開場，4人即送上由自己的代表作《我們很帥》、《我們不碎》等歌組成的串燒歌拉開演會序幕。DeeGor 在分享自己的娛樂圈奮鬥史後，帶來首次現場獻唱的兩首新歌，電視劇大誠實家主題曲《大話精英》及電影毒舌大狀歌曲《毒舌奏鳴曲》。

接著，由保錡上台表演結他 solo。是晚他請來全民造星時期的導師小肥，合唱自己的作品《猥瑣》，最後更與小肥、DeeGor及肥仔一起再次演唱當年的小組對決曲目《時光機》，重現當年比賽一幕讓觀眾相當感動。

施展渾身解數

演唱會中段，肥仔勁歌熱舞串燒演繹郭富城多首經典舞曲，在medley尾段Win Win 強勢加入。二人接連跳唱《Lady Killa》及《Just Play The Game》，氣勢磅礡的狂舞燃點起全場高潮。一口氣跳足十多分鐘的肥仔，贏得全場掌聲。

是晚，193的solo環節亦火力全開。縱然他因康復不久，需要每晚打類固醇針開聲，這晚依然和大家盡情又唱又跳，帶來《睡到 3 點》、《再次 Puppy Love》及新歌《越州公路 193》 等個人作品。

當談及粉絲對自己一直的支持，他不禁感動落淚。193 亦笑言想與更多大明星合作，故希望和3位兄弟一起變大明星。

在最後安歌部份，ERROR邀請嘉賓古巨基驚喜登場，合唱經典串燒歌《勁歌金曲》，引來全場歡呼。

古巨基表示對ERROR的欣賞，更現場承諾會為他們監製新歌，讓4人非常意想不到又期待。演唱會最後在4人再次encore出道第一首作品《404》後圓滿結束。

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