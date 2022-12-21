【CEO媽媽】單身女強人買精誕兩混血女兒　5歲女爆胎前記憶︰看得出你是大佬

▲ 內地CEO葉海洋的大女分享胎前記憶，令媽媽大受感動。

不時聽聞有孩子說出胎內記憶或前世記憶，父母無不感到驚訝。內地女CEO葉海洋是名單親媽媽，先後買精子赴美國及俄羅斯進行試管嬰兒，誕下兩名5國混血女兒。大女兒現時5歲，日前她跟媽媽分享胎前記憶，述說為何揀中千萬CEO葉海洋做媽咪，令媽媽聽後大為感動。

最新影片︰

綜合內地傳媒報道，34歲葉海洋是化妝品公司的CEO，單身的她在2017年到美國買優質精子，花費50萬人民幣（約56萬港元）進行人工受孕，誕下5國混血女兒Doris。葉海洋再赴俄羅斯進行人工受孕添多一名女兒Hatti，細女的精主跟大女Doris是同一位。大女剛剛過了5歲生日，細女現時10個月大。

▲ Doris主動問媽媽，知不知道她怎樣來到這個家庭。（微博影片截圖）

5歲大女爆胎前記憶

葉海洋日前在社交平台分享一段跟大女的日常對話影片，Doris述說胎前記憶，提及為何揀選葉海洋做媽媽，並表示當時在天上的弟妹會跟著她去葉海洋的家，5歲小人兒的說話似是而非，有時邏輯亦不太通，但媽媽聽後非常感動，發帖有感而發，

我知道你要來找我，但我不曾想過，這是一場雙向的奔赴，愛是一種能量，可以跨越緯度，冥冥之中我選擇你，無論貧窮或富有、無論你對我打罵還是擁抱，我都將會愛你一生。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

用50個小星星才可選葉海洋

在影片中，Doris問媽媽知道她是怎樣來到這個家庭，提及在天上時，她和弟弟、Hatti覺得這個家庭幾好，向小仙子說想去那個家庭，而條件是用小星星交換，Doris本來將手上3個小星星給小仙子，可是不夠，要50個。

我賺了50個給他，他還是說不行，50個只能夠去1人。然後呢，他說30個就可以，妹妹將賺到的星星都給我，弟弟也是！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

期間，葉海洋聽到不時問「真的嗎」，難以置信，而Doris依然一臉認真地述說，給了小星星之後就滑滑梯到家裡，更解釋如果選的家庭或媽媽不好，小孩滑的滑梯會變壞。葉海洋嘗試理解大女兒的話語，

你選擇了媽媽這個家庭，然後要花很多星星，但你沒有那麼多星星，Hatti就將她的星星分給你，讓你先過來。

爆料媽媽懷第三胎？

Doris跟媽媽呻為了賺星星，Hatti很辛苦，然後弟弟很調皮。葉海洋育有2女兒，曾問大女會否想要弟弟，亦有不少網民支持她懷多一胎兒子，然而，她未正式公布是否懷第三胎男生。在影片中，葉海洋一直聽著女兒的故事，沒有否認有兒子，亦沒提及是否計劃懷第三胎。

媽媽追問為何選她，Doris說在天上能看到下面的人，亦在媽媽耳邊細聲說︰「我看得出你是老大」，

我覺得你這個老大肯定很好！我看見你喜歡帶我去所有地方。我覺你很會帶小朋友，大的大人也很關心，很會帶他們去玩。我看得出來！

Doris說她在天上也是姐姐，葉海洋理解到弟妹其實選了跟隨Doris，相信姐姐善良溫柔，選的媽媽一定很好。葉海洋抱著大女「謝謝你選擇我」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳