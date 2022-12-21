【美國研究】57%打工仔鬧鐘響2次以上至起床　研究 :每隔數分鐘醒一次增2疾病風險

▲ 57%打工仔鬧鐘響2次以上至起床 研究 : 頻繁響鬧生理時鐘受損兼增2大健康隱患

近期氣溫漸見寒冷，「賴床」意欲更濃，為了可準時上學返工，不少人均會將鬧鐘設定於短時間內多次響鬧。但美國有研究卻發現此舉原來或會加強當事人精神壓力；短時間內的多次響鬧「補眠」效果不但欠佳，每隔數分鐘被叫醒一次更會令生理時鐘受到干擾，從而導致2大類健康問題。

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綜合外媒報道，美國聖母大學（University of Notre Dame）以450名打工仔為調查對象的研究指，使用鬧鐘的人當中，20%人會將鬧鐘設定多於一個響鬧時間；57%人會在第2次或以上響鬧才會起床；研究又指少於20%人每天只設定1個響鬧時間。同時「女性」及「夜貓」人士亦傾向在鬧鐘響鬧2次或以上之後才起床。

就影響方面而言，研究指經過多次響鬧才起床的人，通常出門時會處於精神繃緊狀；多次鬧鐘響鬧，其相隔時間由於十分短暫，故「補眠」效果有限；每隔數分鐘被叫醒一次亦可能擾亂人體生理時鐘，從而導致以下2種後果：

1.注意力不足

鬧鐘短時間內頻繁響鬧會令睡眠周期無法完成，不但可影響情緒及工作，更可導致注意力不足及頭痛問題。

2.令慢性病風險提高

頻繁響鬧會令當事人精神受壓，有機會致致血壓、心率及腎上腺素上升，罹患慢性病如高血壓、心血管疾病等相對容易提高。

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責任編輯：羅嘉欣