【傳宗接代】45歲港女乳癌康復無法生育　男友為圓爸爸遺願出軌

▲ 45歲港女，因為曾患乳癌無法生仔，男友竟然以爸爸遺願，揸正牌去出軌。

男人出軌總有理由，有港女在網上發文，指自己是乳癌康復無法生育，但男朋友為遵守亡父的遺願，要傳宗接代而出軌，令她好崩潰！

最新影片推介：

該名港女在香港討論區發帖，主題是「為傳宗接代而出軌」，她稱自己45歲，枕邊人因為要圓亡父的遺願，要傳宗接代所以出軌，

搵另一個女人同佢生仔(而個女人係有老公未離婚仲有一個小朋友)我係一個45歲嘅乳癌康復者，已經生唔到，真係好崩潰！

該名港女透露與男朋友同居多年，因為男友屋企只得他一個男丁，所以多年前，兩人已經傾過生BB的問題，不過當時經濟唔許可，所以最後都沒有生BB，

其實幾年前我哋傾過生bb問題，但我哋當時經濟住屋都係普普通(住劏房)再加上若果生嘅話我係高齡產婦我有着幾大心理壓力。

港女續指，她與男朋友未結婚，不過曾經有想過結婚，但男友覺得單結婚係無意思，要結婚就係組織家庭，而那個願意為男朋友生BB的女人也知道她的存在，

佢係普通女人一個，對方知我嘅存在，佢哋兩個以生小朋友為目標，個女人同老公感情應該有問題但未離婚，我問過我男友會唔會同佢結婚，佢話唔會。

貼文一出，即掀起熱議，不少網民都認為樓主的「傳宗接代」是出軌的藉口，「你老公真係為生B? 定為享受生B之前既（過程）」、「男人出軌可以好多藉口」、「呢個男人衰過街邊隻狗。」，有網民則認為一個人的生存意義，並唔係自己嘅子宮生唔到就代表你失敗，「四十幾歲，仲有大把光陰，加油！」另外，也有網民提議樓主可做試管嬰兒，或者直接領養。

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

本港曾有婦產科醫生指出，正常女性在更年期收經後便不會懷孕。而據香港家庭計劃指導會資料所指，35歲或以上懷孕的女性算是高齡孕婦。35歲後的女性生育能力開始漸漸下降。隨著年紀越大，懷孕對孕婦和胎兒的風險越高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期糖尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳