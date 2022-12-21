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獎門人聯乘「鄰住買」合作　TVB中期業績：電子商貿收入按年上升逾26倍

娛樂 18:07 2022/12/21

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近年TVB十分注重電商服貿，早前於10月《嘩鬼無敵獎門人》內，便用自家綜藝節目《開心無敵獎門人》首度與閃購平台「鄰住買」合作，據TVB所表示節目後進行直播開賣；「鄰住買」平台隨即錄得瀏覽量達19萬人次，一晚開出訂單超逾5萬張，而總生意額則高達逾313萬元。

至於在剛過去12月18日晚的《獎門人開心感謝祭》再度與「鄰住買」合作，收視高開24.9點，吸引近162萬名觀眾收看，獲觀眾歡心的貨品減價幅度達一四折，包括由44,880減至12,800元的電動按摩椅、由299減至89的藍牙耳機、由663減至89的羊胎素眼霜等，有關方面表示在節目後一個半小時的直播開賣時間內，吸金超過25,000張訂單，總生意額高達逾326萬元。

另外，TVB表示去年就數字商貿發展收購「士多」，截至今年6月底的中期業績，電子商貿收入按年上升逾26倍：「無綫電視業務群將繼續發掘此等創新的商貿化學作用，為持份者爭取長遠利益，攜手踏進數字年代與傳統媒體共贏的新紀元。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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