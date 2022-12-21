【膠袋徵費】下周六起增至1元　一文看清最新安排

▲ 優化塑膠購物袋收費計劃本月31日實施，圖左為環保署副署長陸嘉健。

優化塑膠購物袋收費計劃下周六實施，每個膠袋最低收費將增至1元，同時亦取消或收緊多項豁免，只有外賣及非完全包裝的食品可豁免收費。環保署指，實施後會有一個月寬限期，署方會加強巡視各零售點，若發現違例情況首月將以勸喻為主，讓商戶適應改動。

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環保署表示，本月31日起，膠袋徵費的最低收費水平將由目前5角提高至1元，同時會取消盛載冰凍及冷凍食品膠袋的收費豁免，即市民買牛奶、雪糕及已包裝的冰鮮肉等均不能再獲免費膠袋，只有購買餐飲外賣以及未完全包裝的食品時才可豁免膠袋收費。

環保署副署長陸嘉健舉例，市民在超市購買本身已有網袋盛載、有雪梨紙完整包裹或有盒裝的水果就不能豁免膠袋收費，但若購買完全沒包裝、散件裸賣或只有發泡膠生果網包裝的水果，基於衛生考慮就可以免費獲得一個膠袋盛載之。

署方又重申，每單交易也只可獲一個免費膠袋，除非膠袋太小或容量不足、有破損風險等原因而未能盛載整批食品，以及把多種食品放在同一免費膠袋會令食品品質受損，例如同時買蟹及其他海鮮等，便可獲多於一個免費膠袋。

被問到若市民自行拆掉水果包裝以冀免費獲得膠袋會如何處理，陸嘉健表示，法律難以規管市民的行為，但理論上只要到收銀處付款時該食品沒有包裝就可以免費獲得膠袋，因為屬於衛生問題。

陸嘉健又稱，執行條例的責任在於賣方，而非市民，即賣方有責任就購物袋收錢，且不得向顧客提供折扣或回贈抵消膠袋收費，環保署人員會在實施首3個月巡查各區零售點，包括跟進違規投訴及以神秘顧客身分檢視商戶是否遵守法例規定，而實施首個月也會設寬限期，若發現違規會以勸喻為主，讓商戶適應改動，如果業界仍然有不清楚的地方，署方會再舉行簡介會講解。

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記者：黃小冰