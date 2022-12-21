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【防疫措施】迪士尼樂園歡迎放寬防疫措施　日後將檢視入園預約系統

社會 18:21 2022/12/21

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莫偉庭說，對放寬防疫措施感到高興。（陳國峰攝）

政府昨宣布撤銷部分表列處所的人數限制，包括主題公園。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭今日（21日）說，對放寬防疫措施感到高興，園方日後會檢視入園預約系統，再作全盤考慮。

莫偉庭稱，樂見防疫措施在安全及可控情況下放寬，不過他亦指出零阻力的入境措施才有助促進旅遊業復甦。他又說，現階段繼續專注服務本地遊客，並正與旅發局、業界及企業夥伴等緊密聯繫，同時做好迎接更多國際旅客的準備。他亦提到，陸續已有不同國家旅客到訪迪士尼，但暫難預測「0＋0」下入園旅客的增幅。

疫情下進入迪士尼樂園前需預先預約，被問到當局取消入園人數上限後會否取消預約系統，莫偉庭說，園方將持續檢視相關措施，但提到不少持年票的旅客對於能提前確保入園日期感安心，預先預約亦是業界常用的措施。

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記者：黃悅晴

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