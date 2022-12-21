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【阿媽有咗第二個】被邀到布拉格杜拜參展　彭秀慧：當地港人好激動

娛樂 18:00 2022/12/21

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彭秀慧到布拉格影展。

彭秀慧（Kearen）早前帶着其執導由姜濤、柳應廷等主演電影《阿媽有咗第二個》，到捷克布拉格及杜拜出席當地舉行的亞洲電影節（Filmasia）。近年參與過不少外國電影節，也獲得不少獎項的她心情依然興奮，坦言每次將電影帶去外國，都會十分好奇外國觀眾的反應。

她說首站布拉格的觀眾跟香港類似：「看到大家在笑位都會笑時候，就會覺得好開心。最特別有兩個觀眾由維也納飛過來，因為知道有個電影節，他們真的好恨睇港產片，亦都好想睇《阿媽》，所以更加會過來睇。」

至於杜拜出乎她意料地很多香港觀眾，反應比香港觀眾更熱情。「因為第一次有港產片在喺杜拜戲院放映，所以好多都特登支持，反應好激烈，甚至比起香港觀眾更加熱情。」

張婉婷亦有出席。

最令她印象深刻是當地居住多年的香港人的激動。「佢哋覺得在杜拜戲院入面，同當地觀眾一齊分享一部佢哋屋企的作品，係好Proud同好開心。」

有觀眾跟她說於電影中看到香港的地方，十分掛念。「有觀眾講：『嘩！我見番茶餐廳，真係好熟悉，好想即刻返去香港。』我覺得呢樣係電影好獨有，尤其是即將會消失嘅地方或者文化，如果我可以通過電影帶給不同國家朋友，我覺得係影展最有意思嘅地方。」

聽罷觀眾的提問及感受，彭秀慧亦十分觸動：「覺得好似無論去到世界各地都好，都有香港人存在，每一個香港人都好想、好努力咁將香港文化，例如一套電影，當中無論香港地方、藝人，推廣給其他國家的人，對我嚟講真係好深刻。」

在杜拜留影。

除此之外，彭秀慧亦於布拉格接受電台訪問，「我覺得個安排好好，因為我唔熟悉布拉格，所以當DJ同我傾偈時，好似同個地方溝通，能夠可以在一個mass嘅channel去講吓，無論係我套電影、甚至我自己，其實係好寶貴嘅經驗。」

她又謂影展對她來說最高興是可以見証文化交流，同時亦趁着機會「睇吓世界」：「好似有種鼓勵：『你快啲拍多啲電影啦，再去多啲唔同地方，再睇多啲世界。』同埋希望有機會我可以去外地拍攝。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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