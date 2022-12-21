【體育女將】手球選手參與國際賽事領略體育精神 受傷後立志當體育老師

▲ 好動的業欣，自小受媽媽薰陶，熱愛運動，不時外出郊遊行山。

香港專業教育學院（IVE）運動教練學高級文憑畢業生黃業欣身型嬌小，但原來中學時代已是手球女將，更曾遠赴匈牙利參加國際比賽。在成長路上，她感恩母親啟發她對運動的興趣，又遇上恩師，讓她在受傷後理解運動專業知識的重要性。個人經歷讓她萌生成為體育老師的志向，期望可以「以生命影響生命」。

業欣的媽媽熱愛運動，一直鼓勵女兒參與不同類型的運動，因此業欣小小年紀已經對籃球、田徑和羽毛球等無一不曉，更培養出濃厚興趣。選擇升學方向時，她入讀著重學生體藝發展的中學，更從此迷上手球運動，並加入校隊，曾代表學校出戰香港手球聯賽和全港學界精英手球比賽等，不但屢獲獎項，更晋身成為女子甲二組球員。

▲ IVE運動教練學高級文憑畢業生黃業欣於IVE畢業後，升讀本地大學體育教育相關學士學位課程，向作育英才夢想進發。

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赴匈牙利比賽見識海外精英

中學期間，業欣跟隨校隊到匈牙利比賽和交流，兩星期的時間擴闊了她的眼界，更改變她對比賽的看法：「當時我們參加的Cell Cup國際手球分齡錦標賽，雲集來自德國、以色列和台灣等地的年輕手球精英。出發前，我滿有自信，深信我校手球水平在香港位處前列，堅信有能力可以與對手一較高下，甚至脫穎而出奪得獎項。不過，在正式比賽中，我發現歐洲球手的技術更勝一籌，加上身型高挑，最終我們落敗而回。」

▲ 業欣在中學時接觸手球運動，並加入手球校隊，曾代表學校出戰香港手球聯賽和全港學界精英手球比賽屢獲獎項，並成為女子甲二組球員。

當時，業欣在「選手村」結識來自五湖四海的手球之友，又觀摩匈牙利手球運動發展，當地重視手球運動，不但室內手球場數目遠比香港多，而且設施先進、完善，造就匈牙利國家隊屢在奧運和世界錦標賽等國際賽事中奪標。

國際賽後，教練不但要求業欣及同學認識及參考對手的訓練方式和戰術，更重要是學習對方比賽的態度，即志在以手球結識志同道合好友，培養對運動的興趣，並非如他們般著重功利，只看成績。

訓練受傷後明正確運動的重要

業欣立志循康體運動專業發展，中學文憑試時已選修體育科目，並考獲5*佳績，順理成章選讀IVE運動教練學高級文憑課程。當專業路準備啟航時，在IVE開學前數天，業欣因操練時發生意外，令左腳前十字韌帶撕裂：「當時情況很糟，平日簡單的屈膝和跳躍的動作都會劇痛，必須立即做前十字韌帶重建手術。手術後，我要接受為期半年的物理治療，由伸直腳、屈腳、走路和上落樓梯，都要重新學起。在疫情和傷患的影響下，我的手球練習停頓逾一年半，經歷讓我更珍惜可以運動的機會，因此康復後，我急起直追，補回空窗期。」

受傷期間，業欣得到IVE老師悉心照顧，包括為她設計肌力訓練動作，又配合她的手術和復康治療日程，作不同的彈性安排，例如考試時間等。IVE老師更安排實習機會，讓她豐富所學：「我曾參與第41屆香港賽艇錦標賽後勤工作，負責紀錄賽艇進離場、準備賽事物資等工作，讓我加深認識國際級體育賽事的運作流程和籌備技巧。」

IVE的學習經歷，以及老師對學生的關注，讓業欣有意投身教育專業、成為體育老師。她說：「不少學生僅視體育課為嬉戲玩樂的一科，但IVE教授的知識及技能，讓我明白運動是一門學問，當中包括運動創傷處理、體適能教練與管理，以及運動營養學等專業知識。」業欣現已升讀本地大學體育教育相關學士學位課程，向作育英才的夢想進發。



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責任編輯:陳麗薇