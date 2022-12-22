【育兒教養】父母用電腦手機孩子總是騷擾　學校教一招拆解兼提升工作效率

▲ 小朋友見到爸媽拿起手機總是騷擾，其實他們只是想吸引爸媽的注意。（istock圖片）

有一日，當我在家用電腦的時候，我的兒子不斷騷擾我，又按我的鍵盤，又阻擋我看電腦，又蓋上我的手提電腦。這些行為令我十分生氣和煩惱，當然我又要教訓他了。其實我知道，當我拿起手機，兒子就會變得好煩人，孩子想要的，是我的注意力。

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我和學校主任傾訴，主任分享其實我可以與小孩制定時間表。現代父母在家難免要工作，我和爸爸都手機不離手。但每當父母用手機或電腦都會挑起孩子的神經，其實孩子只是想引起我們注意，想要多一點陪伴。我們可以設定每天晚上8時至10時是不工作、無手機時間，讓孩子知道這段時間父母是專注和他一起玩，其他時間就要讓父母專心工作。我們要明確讓孩子知道，如果他騷擾父母的話，就會令父母感到生氣，希望他耐心等候每晚的兩小時陪伴時間。同時，我們知道有這兩小時，都會集中精神，希望盡快在8時前完成工作，工作效率應該會倍增。

主任的分享讓我釋懷，只要好好定下規則，做父母的也可以表達不滿的情緒。定下規則，孩子可以學會承受後果。規則也保護了雙方的關係，孩子有陪伴時間，大人又有時間工作。如果不定下規則，孩子就會不斷引父母注意，當父母忍不住發脾氣後，然後孩子哭訴自己只是掛念父母，最後還是父母自己內疚，怪自己為何不可以多陪孩子一點。

這項建議我還未實行，我打算先與老公討論好每天的無手機時間，再與孩子討論。當大家有了共識，就在一張畫紙上，3個人簽名作實，畫紙要貼在家中明顯的地方。我好期待今個聖誕，為孩子制定一個專注的陪伴時間表。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「陪伴時間表」。

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