【海報大師】相差31年憑誠意譜忘年戀　81歲阮大勇為愛妻變姜糖

▲ 海報師阮大勇因太太變姜糖。

姜濤魅力果然沒法擋，不單迷倒一眾婆婆、媽媽、姊姊、妹妹，還吸引了今年已屆81歲的阮大勇。以手繪海報見稱的阮大勇，一生專注於幕後，雖低調仍甚知名。後因一套紀錄片《海報師︰阮大勇的插畫藝術》於晚年更人知曉。

現居於台中的他，因著現任太太是姜糖的緣故，自己亦同樣成為姜糖之一，還不時以姜濤作畫，當成日常興趣，並以其畫像來製成各款產品，與姜糖們齊齊分享。

被媒體冠以「電影海報教父」稱號的阮大勇，曾在2017年榮獲第36屆香港電影金像獎專業精神獎，及在2018年奪得「世界傑出華人藝術家大獎」，在行內可謂德高望重。早已退休的他，實在太愛畫畫，所以現時每天都會畫畫度日，就算移居台灣後的日子裏也如是。

▲ 阮大勇因為太太的緣故亦迷上姜濤，可惜今次回港，與早前受傷休息的姜濤暫緣慳一面。（黃建輝））

他繪畫過的巨星無數，由1970年代至1990年代，超過200幅電影海報作品。代表作品有《天才與白痴》、《半斤八両》、《奇謀妙計五福星》、《陰陽錯》等等，1992年退休及移居新西蘭。不過，2007年時因喪妻之痛，決定由新西蘭回流香港生活。

他說自己那時真的不能再提畫筆，但身邊有很多好友鼓勵陪伴，後得朋友提議不如開個Facebook玩下，多了解一下外面的世界，慢慢重建了一些朋友及和粉絲多了互動。藉此阮大勇人也開朗了，也有心情重拾畫筆作畫。

▲ 阮大勇對記者坦言對現任太太 Virginia 一見鍾情，記者覺得他實在太可愛了。（被訪者提供）

與現任太太的緣份

估不到這個Facebook亦為他結識了現任太太，這段緣份始於太太Virginia當時的一位女同事因看了阮老師的紀錄片，深受他愛前妻的癡心感動，要求Virginia可否幫忙約見阮大勇一面。

Virginia笑道：「因為我那時的工作關係，認識了紀錄片導演許思維 （許冠文兒子），那同事知道了才有此請求。心想是幫人，透過臉書替他們安排見面，亦順道一同前去。本來以為事情會就此完結，豈料，之後就收到他的電話約我去街。」

她續道︰「我起初都不以為意，只是覺得一位老人家如此情深兼有才華，做做朋友是沒問題的。但原來他對我一見鍾情，那時即覺不可能，始終覺得年齡相差太多。」都說阮大勇情深兼毅力驚人，雖屢次嘗檸檬，他卻不以此為苦。「我是本著她肯出來和我見下面、傾下偈，保持朋友關係，應總有一日可以打動芳心。」他說。

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著重心靈溝通

於是兩人便以朋友身份出來見面，由於大家都是坦率的性情中人，漸漸透過真誠的溝通交往，而他們的關係再進一步的契機，則要是阮大勇於赤柱開畫廊開始。

約2018 年，他們經過赤柱某處，見到一間珠寶店即將結業，就決定將之租下，並一同布置。要知道兩個人要一齊搞同一件事，如何好好溝通和相處是很大學問，結果，他們能在籌備畫廊的過程中，見盡大家的優點與缺點，但都能開心見誠。

Virginia直言全因阮老師的誠意打動，有些心動。「他真的很細心，而且為人浪漫，會手寫情信，那時我們還喜歡坐公園傾成晚偈，維園木椅有很多我們的回憶。」她說。

▲ 阮大勇對現任太太是一見鍾情。（黃建輝攝）

但Virginia始終未能突破相差31年的心理關口，直到她和父母說出阮大勇的存在後。

「原來父親和他以前是相識的，還讚他為人好。當時父親的這番話又的確對我打了枝強心針，令到我對老師加分。後來因他一次半玩笑性質的求婚舉動，我亦答應了。」她回憶說。

被姜濤作品打動

阮大勇終於守得雲開娶得美人歸，前幾年他們還到台灣定居享受二悠閒生活。而Virginia某天看到姜濤的《作品的說話》MV，便即成了姜糖。

阮大勇本來亦不以為意，見太太如此著迷，又試下參與。結果，他同樣是看過了此歌 MV，被姜濤的真摯與善良感動，於是執筆畫他。

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「在這年代有這樣的年輕人，敢唱出自己的心聲很難得，他表達了愛心、愛這個地球，好善良，我每日都要畫畫，心想不如就畫他吧，漸漸愈畫愈多。太太又試過把我的作品放上她的IG，引來不少人來詢問是否會可買。」他解釋。

因為阮大勇的畫功實在太精緻，怎會無人問津？於是他和太太決定不如用來製作一些T恤、布袋、明信片、年曆等，與眾同樂。問他覺得畫姜濤難嗎？他說好難畫，因為太靚仔。其實他畫姜濤前都要做很多事前準備工夫，需重複看姜濤的照片、MV、訪問來找感覺，捕捉他的神情與動作，這樣才可以畫得傳神。

早前他還決定畫齊姜濤的10首歌成為作品系列，至今已完成。Virginia還透露日後會把這些作品製成畫冊，作公開籌款用途，希望幫助台灣一些有需要的團體。

▲ 阮大勇是站着繪畫的，天天如是，可見他對畫畫的熱愛程度。

場地：犀牛犀牛

記者：郭秀芳