【非常教師】年青教書有火卻感化邊緣學生　退休創藝術教育法：讓學生關心社會

▲ 雖然楊秀卓老師2013年已退休，但他仍然有教學、主持講座、舉辦展覽、工作坊，對於教育，他仍然沒有停止過。（攝影：曾耀輝）

這位退休老師楊秀卓好特別，年輕時一身藝術家模樣，但卻是讀會計出身；教藝術不是想學生做藝術家，而是想他們認識自己、認識世界。近日出書，封面不是自己的藝術作品，而是他學生超水準的作品。或許正如他所說：「學校不是職業訓練機構，藝術是全人教育的一部分，我希望透過藝術，讓學生對自己、社會及世界關注。」

楊秀卓獨特的藝術教育法，或許與他年輕時的經歷有關。話說他小時候多病痛，經常出入醫院，見公公婆婆排街症，老人家成身插喉，早已留下深刻印象。十多歲一次入醫院，鄰床是一位患有肝病的阿伯。「他的肚脹到好似孕婦咁，成晚叫痛說好辛苦，我也瞓唔到，因此我對肉體的痛苦感受很深。」

▲ 楊秀卓大學二年級的模樣，難怪在學校做老師時，訓導老師也看不過眼。（圖片：被訪者提供）

初出來社會工作，在跨國煙草公司做會計，經常要去韓、泰、菲等鄰近國家核數。眼見工人一天工作12小時，為了生計付出很大的健康代價。

我們很幸福，有煙食，有咖啡飲，有靚衫著；但我們的幸福是建基於別人的苦難身上，我是後來這樣教學生的。我會將紀錄片給學生看，讓他們知道工人經常要重覆一個程序，甚至一天只可去兩、三次廁所，過著非人生活。因為這年代的青年不識工廠，只識商場。

在煙草公司工作了16年，雖然薪高糧準，但對楊秀卓來說已到了極限，怕再做精神崩潰，便決心辭工去流浪，擴闊自己的藝術視野。回港後，95年他開始在基督教香港信義會心誠中學任教藝術。「當年學校Band 5也不是，是Bottom 10，幸好校長的努力，現在已是Band 2。」

議題教學法反思社會問題

他以議題教學法（Theme-based Learning Method）教學生藝術，希望學生認識世界的問題，如貧富懸殊、全球暖化、居住環境等。最近出版的新書——《帶個腦返學：藝術與生活的學習之旅》，就是結集了他18年來的教書經歷、方法、實踐等等，分為9個議題，包括城市、食物危機、生態、工人等等。

▲ 這是楊秀卓的新書《帶個腦返學：藝術與生活的學習之旅》，上面是個盒，包著紅、白兩本書。（圖片：被訪者提供）

這些年來，不少學生都受其影響。「我在學校有講全球暖化，會給他們看書又會播紀錄片，有個學生深受啟發，原來人類做了那麼多東西破壞地球生態，於是後來她去了芬蘭讀Master，是藝術與環境的科目。畢業後，現時是全職藝術家，希望用藝術介入社區，凝聚力量，大家一起關心環境生態。」

中學生作品超水準

不要小覷這些中學生，在楊老師的影響下，許多作品都有出色的水準，而今次的新書，就集合了中一至中六學生數百件的藝術作品。「有個學生很喜歡寵物，有養倉鼠及蜥蜴。她很欣賞羅非魚愛惜自己的子女，會將受精卵含在口腔裏孵化，直至幼魚具有生存能力，便會張開嘴巴，讓牠們離開。」

於是這位中六學生就模仿羅非魚，將魚含在口中，並浸在浴缸的水中閉氣30秒，然後慢慢將魚吐出來。但第一次4條魚一齊衝出來，第二、三次效果都不佳，最後終於用舌頭迫出，可以逐條逐條游出來。她作這個行為藝術，目的是希望人類像羅非魚般愛錫及保護動物，不要再有虐待貓狗的事情出現。「她的作品好有創意、膽識，超乎中學生水準，很成熟兼震撼，因此我將它放在書的封面。」

接納學生是教育的第一步

楊老師不單以藝術作為全人教育，他也希望以接納學生作為教育的開始。「我最初教書有好多火，會私人出錢請幾個學生去睇戲、看話劇、聽音樂會。這些學生有些真是有黑社會背景，有些只是柴娃娃跟大佬。他們食煙爆粗，我從來不stop，因為穿便服出來，便是我的朋友，我不會stop朋友爆粗食煙。」他覺得要學生改變，第一步就是接納他們，而不是站在道德高地說這不對那不對。

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「又有一次，有個中二學生面青口唇白上堂，成朝都睡覺，因為他信任我，告訴我他high冰，無回家。雖然事態嚴重，但我沒有帶他見社工、見訓導主任，因為來來去去都是見家長、罵他。我會和他說，這樣下去不是辦法，黑社會你玩唔玩得起先？」楊老師深信因為他體諒學生怎樣成長，因此學生信任他，就可以開始做教育。

他知道這學生喜歡打鼓，唱歌亦不錯，於是他帶學生去看黃秋生的音樂會，當年黃秋生還未是大明星，夾Band會爆粗，學生看得很興奮。「我們回家途中，講音樂、講學樂器，我還鼓勵他：『你咁叻，繼續打鼓啦！』那時已經十一點幾，我在火車站將學生交返給他母親，我還記得她眼濕濕，眼神充滿感激，因為未見過有老師錫他的仔，因為見老師總是投訴、責罵他的仔。」

▲ 楊秀卓在課堂上，教學生用舊椅子做創作。（圖片：被訪者提供）

這學生讀到中二就輟學，10年後楊老師在街上遇見他，他已成為髮型師，沒有加入黑社會，而且還有打鼓，開心健康。「不是讀書材料，其實未來的路也有很多，不一定要入大學才成。能夠找到自己在社會的位置，知道自己正在做甚麼，又能夠養活自己及家人，也是一種幸福。」

楊老師一直覺得身教重於言教，這是他的格言，經常提醒自己，不要以為自己是聖人。「站在學生的位置想，他變成這樣，背後成長一定有原因，換轉是我可能也會這樣。多點體諒及接納，在教育上其實很重要。」

記者：何小雲