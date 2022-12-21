【日圓5算攻略】陳約臨分享東京至抵攻略　「日本人妻」初嚐做幕後滋味

▲ 《日圓5算攻略 東京篇》

由「日本人妻」陳約臨（Kelly）主持的HOY TV全新節目《日圓5算攻略 東京篇》，帶領觀眾遊日本，推介抵買、抵玩、抵食遊日行程外，她更為節目獻出「第一次」，就是首次參與幕後製作！

初嚐幕後滋味，Kelly表示極具挑戰：「要寫稿、諗內容，仲要兼顧幕前後及幕後工作，對我嚟講好大挑戰！」被問及有甚麼要訣，她則表示「時間分配」最重要。

寓工作於娛樂

身兼兩職固然辛苦，但Kelly笑言是次拍攝是寓工作於娛樂，皆因她在節目中不斷購物及吃喝玩樂，更興奮指，剛巧遇著日圓5算時期，四周商店都像處於大減價中：「所有物價都幾平，超開心！」

此外，Kelly透露自成為日本人妻後，廚藝進步不少，炮製壽喜燒、日式小菜絕對冇難度，更歡迎朋友到家中作客，她表示：「之前鍾晴嚟日本旅行，佢都有嚟我屋企，我仲煮嘢畀佢食；開關後，期待多啲朋友嚟搵我玩。」Kelly又指自己的日語進步不少，跟當地人的基本溝通絕不成問題。

而今年是她移居日本後第一個聖誕，Kelly表示屆時將會「非常趕」，她指：「先生聖誕正日生辰，但我嚟緊仲要去大阪拍節目，所以到時要好趕，由大阪趕返嚟同先生慶祝，我估都係簡簡單單食吓飯。」

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