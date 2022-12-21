【媽媽辛酸】事事擔心易焦慮　醫生媽媽靠1招有效抒發感受

▲ 醫生媽媽有焦慮性格，分享靠1招有效抒發感受。

我有比較嚴重的焦慮性格，凡事想得太多，習慣地幻想出所有最差的結果，腦裏不由自主地一個又一個小劇場。

例如，每次換家傭，我會在幾個月前就開始擔心：新傭人臨時不來怎辦？能力不足、態度不好怎辦？借錢的怎辦？孩子不喜歡怎辦？然後，我會想像每個突發情況，計劃相應安排：假設連續一周沒有傭人，工作如何請假？取消哪些課外活動？家務如何分配？怎樣接送孩子？又假設，一個月、兩個月內沒有傭人，該怎辦……

其他事情，大至孩子傷風感冒、工時長，小至編輯追稿、上台演講、別人一句話、購物清單很長，也足以令我神經衰弱。一個人在焦慮狀態下，很易作出錯誤決定，令情況更糟糕；而且長期焦慮會虛耗能量，損害健康。對內向者而言，向朋友傾訴煩惱是沒用的；愈多人知道就壓力愈大。運動、酒精、藥物，亦非根治之法。

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我跟大家分享一個行之有效的方法：當感到焦慮時，花十五分鐘，在紙上寫下此刻內心所有的擔憂，不論大事小事都要寫出來。例如：「今晚的複雜手術要做急凍切片，睡眠不足的我可應付嗎？」、「快到期驗車了，幾天沒有汽車怎麼辦？」、「忘記登入密碼，煩死了！」、「身體感覺不妥，是年紀大還是有嚴重疾病？」

秘訣是一定要用紙筆寫出來；在電腦或手機上打字、錄音、錄影是沒有用的。「書寫」是感受和抒發的絕佳途徑；如果擅長繪畫也可以加上插圖。寫出來，感覺好像面對了困難，不讓它們在潛意識中消耗着情緒和精力；然後，我便能把精神集中在可做的事情上。

過了一個月、一周，甚至一天，當我再看這張紙時，幾乎每次都發現自己之前的擔憂十分多餘—絕大部分時候是想得太多，其他則是時間會解決一切。剩下來真正的難關，在寫的剎那可能晴天霹靂；但是隔了幾天再看，卻完全沒有當初那般世界末日。如此試得幾次，漸漸捉摸到自己情緒起伏的規律。當憂慮化為文字時，會變得清晰明確，比較容易以理性對待。下次再焦慮時，就懂得告訴自己：「等一等，別太早下悲觀的結論」、「說不定過幾天會自動解決」、「別衝動行事，要靜觀其變」。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「我的焦慮性格」。

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