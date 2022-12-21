【強制檢測】16處納強檢　何文田帝庭園、荃灣荃景花園、北角和富中心、旺角帝峯．皇殿等上榜【附名單】

▲ 16個地方被納入強測檢測公告。（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月15至12月21日間，曾身處16個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月22或12月23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

黃大仙黃大仙下（二）邨龍滿樓

牛頭角樂華北邨欣華樓

油塘 Peninsula East 1 座

旺角帝峯．皇殿 8 座

荃灣荃景花園 7 座

葵涌華員邨華智閣

粉嶺粉嶺中心 C 座

大圍文禮閣 2 座

馬鞍山雅典居 5 座

屯門仁愛堂街 1-43 號麗日 閣

北角和富中心 5 座

鴨脷洲鴨脷洲大街 147 號 利豐大廈

污水樣本檢測呈陽性的地點

秀茂坪曉麗苑曉逸閣

何文田帝庭園 5 座

何文田帝庭園 7 座

何文田愛民邨敦民樓

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責任編輯：黃悅晴