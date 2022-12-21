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【強制檢測】16處納強檢　何文田帝庭園、荃灣荃景花園、北角和富中心、旺角帝峯．皇殿等上榜【附名單】

社會 19:30 2022/12/21

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16個地方被納入強測檢測公告。（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月15至12月21日間，曾身處16個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月22或12月23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 黃大仙黃大仙下（二）邨龍滿樓
  • 牛頭角樂華北邨欣華樓
  • 油塘 Peninsula East 1 座
  • 旺角帝峯．皇殿 8 座
  • 荃灣荃景花園 7 座
  • 葵涌華員邨華智閣
  • 粉嶺粉嶺中心 C 座
  • 大圍文禮閣 2 座
  • 馬鞍山雅典居 5 座
  • 屯門仁愛堂街 1-43 號麗日 閣
  • 北角和富中心 5 座
  • 鴨脷洲鴨脷洲大街 147 號 利豐大廈

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 秀茂坪曉麗苑曉逸閣
  • 何文田帝庭園 5 座
  • 何文田帝庭園 7 座
  • 何文田愛民邨敦民樓

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責任編輯：黃悅晴

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