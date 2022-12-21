【國民教育】馬會與外交部駐港公署簽合作協議　支援香港盃外交知識競賽

▲ 公署特派員劉光源（後排右二）、副特派員潘雲東（後排右一）、馬會主席利子厚（後排左二）、行政總裁應家柏（後排左一）的見證下，公署新聞及公共關係部主任兼發言人黃景睿（前排右）與馬會內地事務部主管陳岳鵬（前排左）代表雙方簽署合作協議。（馬會提供）

香港賽馬會與外交部駐香港特別行政區特派員公署今日（21日）簽署合作協議，以支援未來3年的《香港盃外交知識競賽相關活動》，希望加深香港青少年對國家外交及國情的認知，增進他們對國家的認同感和民族自豪感。

公署第15屆「香港盃外交知識競賽」日前開始接受報名，競賽題目包括國家外交政策、國際時事及國際關係、近現代中國外交史、中國歷史文化、香港發展、憲法與基本法、香港國安法、粵港澳大灣區發展戰略等。

馬會代表今與公署特派員劉光源會面，並簽署合作協議。劉光源鼓勵馬會利用及發揮自身優勢，助力特區及國家發展。馬會主席利子厚表示，未來將繼續加大力度培養具備國際視野的青年人才，服務香港，貢獻國家：「以實際行動說好香港故事，特別是與祖國聯繫、與國際聯通的故事。」

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴