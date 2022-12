【聖誕2022】旺角T.O.P聯乘十字牌兩大祈願打卡位　換領限量慈善扭蛋捐助牛牛

▲ 旺角T.O.P聯乘十字牌舉行「想你身體健康過冬日」活動,包括兩大祈願打卡位。(有關機構提供)

旺角潮人集中地T.O.P This is Our Place(以下簡稱T.O.P)今個聖誕一反傳統,與「十字牌Trappist Dairy」一齊推廣奶業,提醒大家「見字飲奶」,保持身體健康。即日起至明年1月31日舉行「T.O.P x 十字牌 • 想你身體健康過冬日」,場內有兩大主題許願打卡聖地,以及限量版聯乘精品換領及兩款十字牌手作坊,值得一家大細參與!

兩大主題許願打卡聖地包括位於商場1樓的「奶裏只得我共你」戀人小屋,以25:1比例完美放大招牌十字屋仔奶盒,以及 位於商場5樓空中花園的「味來見」神奇時光隧道,包含過百個經典牛奶箱鑲嵌設計,加上浪漫時尚的霓虹圖案裝飾及被繁星燈帶點綴的夜空,最適合打卡許願。

T.O.P另與「香港牛物種保護協會」合作,凡於場內消費滿400元,即可獲獨家扭蛋,內藏「牛牛我愛你」磁石貼;每換領一隻扭蛋,T.O.P會同時捐贈一份牛草(包括由護牛義工隊即日新鮮收割牛牛食用的本土原生植物和由美國入口的牛草)予大嶼山瀕臨絕種的亞洲水牛,以及包括大嶼和大嶼以外多區正受災中的黃牛群。

此外,於T.O.P商戶「ZenS」、「呦呦鹿鳴布丁燒」、「一芳」及「LAB EAT Restaurant & Bar」購買指定商品,商戶更會將部分收益(最高達50%)撥捐「香港牛物種保護協會」。

手作坊變身包裝盒

盒裝奶飲完不要丟掉,包裝盒也可物盡其用,變身靚靚小手作點綴生活。商場特別安排「T.O.P x 十字牌 • 想你身體健康過冬日工作坊」,凡於場內以電子消費滿400元即可參與,翌年1月7日舉行的3場「新年限定 • 牛奶盒收納袋工作坊」,乃夥拍文具控手作專賣及體驗店「妹豬日常」舉辦,由經驗豐富的美術導師帶領,在一小時內輕鬆製作獨一無二的環保冬日掛飾和收納袋。

活動詳情︰

日期:即日起至2023年1月31日

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place

