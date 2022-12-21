【自資院校】教育局向3間自資院校批1.17億補助金　都大新課程應對北都人手需求

▲ 都會大學兩個項目合共獲批7,390萬元撥款。（都大提供相片）

教育局今日（21日）宣布，上年度「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」合共向3間自資院校批出1.17億元撥款，4個項目分別應對專職醫療、藝術科技、建築管理，以及供應鏈管理界別的殷切人力需求。香港都會大學同時獲7,390萬元，用作開辦「建築管理及測量學」及「新音樂及互動娛樂」兩個全新學士課程，前者針對北部都會區和「明日大嶼」計劃等大型基建計劃帶來的建造業人手短缺問題，獲批4,060萬元資助，屬金額最高項目。

計劃於020年12月推出，旨在資助合資格自資專上院校，發展及優化切合市場需要，但成本高昂的課程計劃，以及減少院校從學費收回全部裝置費用的需要，從而減輕學生財政負擔；計劃亦會協助院校更有效發展自身優勢和專精範疇，以加強院校之間的策略性協調。教育局在2021/22年度共接獲19份申請，最終4個項目獲批，涉及3間院校包括都大、恒生大學及東華學院。都大兩個項目合共獲批7,390萬元資助，包括獲批4,060萬元資助，開設建築管理及測量學（榮譽）理學士學位課程。

都大表示，因應北部都會區和明日大嶼計劃等大型基建計劃，建造業未來15年將面對人手短缺，故申請資助開辦上述課程，課程旨在為學生提供全面學術和專業培訓，符合香港測量師學會工料測量和香港營造師學會制定標準，大學將招聘具建築專業資格教研人員，同時改造現有實驗室，並添置先進的專業儀器。

都大同時獲批3,330萬元用作「提升創意藝術學士課程互動音樂及虛擬製作科技的教與學」，開辦「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」課程。都大指該課程為「本港首創注重混合互動娛樂發展」課程，內容包含互動和計算技術、視覺藝術和音樂等跨學科知識；都大將設立「新音樂及混合實境工作室」，同時強化現時進行音樂製作的多用途藝術工作室設備，以支持新音樂和虛擬製作的教學和學習，滿足創意藝術界對藝術科技的人才需求。都大兩個新課程均會於2024/25學年，透過大學聯招（JUPAS）收生，新音樂及互動娛樂課程設60個學額，建築管理及測量學1年級及高年級課程合共提供60個學額。

此外，東華學院亦獲批2,650萬元資助，開設醫療影像學（榮譽）理學士學位課程，該校課程簡介稱，冀透過4年制課程培養學生成為具有自省、反思實踐及具終身學習能力的放射學從業員，提供醫療影像學術訓練和臨床教育培訓專業放射診斷師，涵蓋4個領域包括醫療影像學科、臨床實習、通識教育和語言課程。恒大「教授智能決策分析以提升供應鏈及資訊管理課程」項目則獲批1,710萬元資助，用作提升2個現有課程，包括「供應鏈管理工商管理（榮譽）學士」及「管理科學與資訊管理（榮譽）學士」。

教育局亦公布，新一輪的2022/23年度計劃即日起接受申請，2023年4月13日截止，每份建議書資助上限一般為4,200萬元，與上年度一樣。

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責任編輯：馮琪雅