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【香港機遇】機管局迎BTS訪港　蘇澤光：討論未來合作機會

社會 22:15 2022/12/21

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香港機場管理局今天接待到訪香港國際機場的泰國BTS集團控股有限公司代表團。BTS集團較早前贏得投標，將發展位於曼谷附近的烏達堡國際機場及東部機場城市項目。

機管局主席蘇澤光、行政總裁林天福與機管局高級管理人員，接待由BTS集團主席黃創山及BTS集團行政總裁黃瑞耀‎帶領的代表團。代表團參觀了香港國際機場多項主要設施，包括新的機場中央控制中心、全面翻新的一號客運大樓，以及亞洲國際博覽館，並聽取有關機場城市發展的介紹。

在參觀期間，機管局向代表團表示，新的第三跑道已按時及按預算完成，並於今年啟用。整個三跑道系統項目以於2024年完成為目標，而其他機場城市項目亦正全速進行。

訪問香港國際機場期間，雙方亦討論了未來的合作機會。蘇澤光表示：「香港國際機場一直透過互相交流及提供諮詢服務，與其他機場分享專長及經驗。我們亦參與內地珠海、杭州及上海機場的管理，在營運及業務方面成績斐然。憑藉我們在機場設計、建造及管理，以及商業發展方面的專長及經驗，將可為泰國及其他一帶一路國家提供協助。」

蘇澤光於11月參與香港商貿代表團到訪泰國，期間與BTS集團會面，並邀請BTS集團到訪香港國際機場。一直以來香港與泰國在基建項目上有多方面合作。蘇澤光於擔任地鐵公司主席期間，地鐵公司曾就BTS集團發展架空單軌公共運輸系統的項目提供顧問服務。

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