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【低碳生活】香港文理書院學生設計智能溫室　奪港燈綠色能源比賽冠軍

社會 22:55 2022/12/21

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文理書院(香港)設計利用太陽能發電的智能溫室，勇奪中學組冠軍。（港燈提供）

港燈「綠得開心計劃」下的「綠色能源夢成真」比賽日前公布結果，由首次參賽的文理書院(香港)設計利用太陽能發電的智能溫室，勇奪中學組冠軍。亞軍及季軍分別由棉紡會中學及聖保祿中學奪得。部分作品將連同大專組得獎項目於明年公開展出。另外，港燈將向16間學校提供10,000元資助，籌辦資助籌辦與低碳環保及STEAM相關的活動。

文理書院 (香港）學生設計的「智綠新世代」，是利用編程等，建立一個利用太陽能發電的智能溫室；該系統可透過大數據及物聯網技術，調節溫室內的環境參數例如濕度和溫度等，同時供電給平台花園的驅蚊機及灑水系統。負責項目的學生鄭灝瑤說，比賽不但讓他們實現為學校提升校園環境的夢，亦促進與其他學校師生的交流，「可了解他們的參賽作品及理念，拓闊彼此眼界。」

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亞軍項目是棉紡會中學的「《玩》能源」，是製作手搖玩具，以「玩」的概念，在校内校外推廣動能及其他綠色能源；獲得季軍的聖保祿中學則透過製作電影預告片，啓發市民要善用能源、愛惜地球。

港燈指，新學年的入選項目亦已出爐，包括11個大專及7個中學組別的項目 ，涵蓋範疇包括應用可再生能源、研習及使用清潔能源、推廣能源效益或能源可持續發展、運用創科推動綠色智慧城市發展，以及減碳技術的發展和應用等，每隊將獲最高港幣50,000元的種子基金， 在新學年内落實推行。

港燈集團發展總經理何彥彪表示，比賽希望鼓勵年青人構思、研發和推廣創新及可行的環保項目，港燈會為入選隊伍提供資金，更派出工程師作技術指導。他又說，希望透過資助及技術支援，協助學生將創意化為成果。

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責任編輯：黃悅晴

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