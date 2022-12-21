【香港製造】世貿裁定美國禁「香港製造」標示屬違規　丘應樺：充分肯定中國香港單獨關稅區地位

▲ 商經局局長丘應樺。（資料圖片）

美國禁止香港進口產品，標示為「香港製造」，世界貿易組織爭端解決機構專家組，裁定美國不符合世貿規則。港府對此表示歡迎。

美國前年11月，要求所有香港進口產品，都要標示為「中國製造」，世貿爭端解決機構專家組裁定，此規定不符合原產地標記最惠國待遇的要求，認為美方即使有證據高度關注香港的人權情況，但情況未升級至在國際關係上，需要緊急行動，專家組建議美方糾正規定。

商務及經濟發展局局長丘應樺歡迎專家組充分肯定，中國香港作為單獨關稅區的地位，證明美方無視國際貿易規則，企圖單方面實施帶歧視和不公的規定，無理打壓香港產品和企業，將經貿問題政治化。

丘應樺強調︰「專家組在報告中已清楚反駁美方錯誤及毫無理據的觀點，明確裁定美方做法違反世貿規則。我已即時去信美國貿易代表，敦促美方尊重裁決，立即撤回其違規的措施。」

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責任編輯：趙居逸