  • 17°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 00:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中大校慶】中大推60周年標誌喻意匯集文化及前景光明　獲中大校董會通過

社會 23:45 2022/12/21

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

中大推出60周年標誌（右），並透過「形象使用手冊」指明須與中大校徽或標誌一併使用。（中大校網截圖）

香港中文大學最新推出「中大60周年標誌」，校方稱標誌設計，是由中大校徽的金色鳳凰，以及代表甲子的循環圓形，分別刻劃出「6」和「0」，喻意「匯集多元文化及集各書院之大成」及「輝煌成就，前景一片光明」。

中大稱，校慶標誌由校友設計，並已獲60周年校慶督導委員會及中大校董會通過。

中大透過60周年校慶網站，特設專頁介紹60周年標誌概念，並提供配合標誌使用的「形象使用手冊」，指明60周年標誌，必須與中大校徽或標誌一併使用。

中大表示，60周年標誌概設計上，利用中大校徽的鳳凰，以及代表甲子的循環圓形，分別刻劃出「6」和「0」兩個數字。圖像中心點為的鳳凰頭部，並以中大校徽的金色開始，勾劃出「6」字，喻意匯集多元文化及集各書院之大成；鳳凰背後配有紫色的圓形，即「0」字，並以中大校徽的金色為主色，喻意輝煌成就，前景一片光明。

校方指，圓形的特色，在於「沒有起點和終點」，「既是起點也是終點，一個循環接著一個循環，生生不息，永無休止」，象徵中大60周年，「是回顧，是過去，是路程；也是開始，是出發，是未來。」

校方續指，以圓形為主軸的設計，概念上更與「連心」及「連繫」互相呼應，形容圖像視覺簡單而又栩栩如生的鳳凰，更容易令人印象深刻。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

中小學教育 設計 概念 大學 文娛藝術 多元文化 香港中文大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險
13:32 2022/12/21
【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
17:06 2022/12/20
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪
16:39 2022/12/21
【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪