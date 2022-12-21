【中大校慶】中大推60周年標誌喻意匯集文化及前景光明　獲中大校董會通過

▲ 中大推出60周年標誌（右），並透過「形象使用手冊」指明須與中大校徽或標誌一併使用。（中大校網截圖）

香港中文大學最新推出「中大60周年標誌」，校方稱標誌設計，是由中大校徽的金色鳳凰，以及代表甲子的循環圓形，分別刻劃出「6」和「0」，喻意「匯集多元文化及集各書院之大成」及「輝煌成就，前景一片光明」。

中大稱，校慶標誌由校友設計，並已獲60周年校慶督導委員會及中大校董會通過。

中大透過60周年校慶網站，特設專頁介紹60周年標誌概念，並提供配合標誌使用的「形象使用手冊」，指明60周年標誌，必須與中大校徽或標誌一併使用。

中大表示，60周年標誌概設計上，利用中大校徽的鳳凰，以及代表甲子的循環圓形，分別刻劃出「6」和「0」兩個數字。圖像中心點為的鳳凰頭部，並以中大校徽的金色開始，勾劃出「6」字，喻意匯集多元文化及集各書院之大成；鳳凰背後配有紫色的圓形，即「0」字，並以中大校徽的金色為主色，喻意輝煌成就，前景一片光明。

校方指，圓形的特色，在於「沒有起點和終點」，「既是起點也是終點，一個循環接著一個循環，生生不息，永無休止」，象徵中大60周年，「是回顧，是過去，是路程；也是開始，是出發，是未來。」

校方續指，以圓形為主軸的設計，概念上更與「連心」及「連繫」互相呼應，形容圖像視覺簡單而又栩栩如生的鳳凰，更容易令人印象深刻。

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責任編輯：馮琪雅