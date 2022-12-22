京劇名伶儲蘭蘭猝死　終年40歲遺7歲兒子

中國內地著名青年表演藝術家、新京劇創始人、蘭新劇團團長儲蘭蘭，在周日（12月18日）淩晨1時去世，終年僅40歲，有傳她疑因新冠併發症猝死，留下7歲的兒子。

儲蘭蘭的母親在周一（12月19日）發訃告稱，儲蘭蘭於12月18日凌晨1時因病搶救無效去世：「根據她生前遺願，也考慮當前疫情狀況，喪事從簡。」

此外，北京戲曲藝術職業學院亦於同日布訃告：「遵照家屬意見，不在北京舉行追悼儀式，追思會時間另行通知。」

儲蘭蘭的離世受網絡關注，因為她在在之前一個月還曾公開演出，有網民在微博評論區問其她死，儲蘭蘭的友人回應「急病」，但沒透露詳情。

一生樂善好施

可是儲蘭蘭一名弟子公開惋惜稱：「驚悉她因某流行性肺炎併發症香消玉殞，已魂歸故里，不忍將照片化為黑白，因為她的藝術生命是多彩的」然後該名弟子隨後回應聲稱：「某流行性肺炎」為新冠變種病毒Omicron。

儲蘭蘭於1983年5月在安徽金寨出生， 畢業於中國戲曲學院，2005年她創作新京劇歌舞《霸王別姬》。她為新京劇創始人、蘭新劇團團長，北京戲曲藝術職業學院藝術團副團長，北京國粹藝術傳承促進會常務理事，2008年創作以奧運主題的新京劇《北京人都在忙》 ，2014年拍攝自導自演的京劇藝術影視新作《我住長江頭》；2015年發布新曲《西施別戀》等。

同時，儲蘭蘭熱心公益，並透露她和團隊做的京劇公益課堂已覆蓋了十多萬人，惠及上萬名村童。另外，她有一名兒子，今年只7歲。

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