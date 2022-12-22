【上訴駁回】認不小心駕駛囚18天上訴駁回　藝人楊明即時服刑獄中過聖誕

▲ 楊明與女友莊思明。（曾耀輝攝）

藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，早前承認不小心駕駛等罪，被判監18天，早前向高院就刑期提出上訴，准以10萬元保釋候判決。高院法官今（22日）早駁回上訴，楊明須即時服刑，楊明今早由女友莊思明陪同下，聞判後表現冷靜。

上訴人林明樂，為楊明原名（39歲），早前承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，控罪指他於2020年8月7日在半山馬己仙峽道（西行）不小心駕駛私家車，而私家車窗門被增補，以減低透光能力；楊於2021年11月被判監18天，停牌2年，就車窗玻璃光度不足罪則被罰款2,000元，准保釋候上訴。

法官早前於庭上先觀看上訴人的行車紀錄儀片段後，提及上訴人最初認罪，後來改為不認罪，再改為認罪。控方指上訴人於裁判法院獲准推翻認罪答辯後，控方遂提出覆核，其後才得知道上訴人改為認罪。

法官指不論是新舊法律團隊作出的任何指示，上訴人由認罪改為不認罪，再改為認罪，均由上訴人自己決定，他必須接受其決定認罪所帶來之後果，法官明言證據鐵證如山，而上訴人答辯的轉變應反映於判刑上。法官續指對於裁判官給予之減刑幅度有商榷餘地，法庭亦需考慮裁判官的減刑幅度。

上訴一方指，上訴人雖然於2005年曾有酒駕紀錄，惟當時只有20多歲，並指「人誰無過」，法庭於平衡所有因素後，應考慮是否可作寬大處理。

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記者：林育慧