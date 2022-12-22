【戒夜奶】新手爸嫌辛苦迫個半月大女兒戒夜奶　媽媽心痛BB肚餓喊不停

▲ 台灣一名新手爸爸嫌半夜起身餵奶辛苦，想訓練一個半月大的女兒戒夜奶。

新手爸媽照顧初生嬰兒身心俱疲，絕對是大挑戰。台灣一名新手媽媽日前分享，丈夫嫌半夜起身餵奶辛苦，想訓練一個半月大的女兒戒夜奶，可是BB因肚餓喊個不停，令媽媽非常心痛。她與丈夫攤牌，如再這樣餓女兒就離婚。

妻工作賺錢 丈夫在家育嬰

該名新手媽媽於網上討論區Dcard，以「老公堅持未滿兩個月的女兒要睡過夜10小時不喝奶」為題發帖文表示，她誕下女兒後回歸職場賺錢，丈夫則在家照顧初生BB。BB一個半月大，每4小時吃奶一次，半夜也準時吃奶。她指︰

老公覺得辛苦，想要讓寶寶睡過夜……

她解釋想訓練BB戒夜奶，至少要等滿5公斤（約11磅）。結果丈夫等到BB一周後體重足，又看到一個親子Blogger的文章，決定「讓寶寶10點餵一次、12點dream feed，然後就等到早8才餵」，期間BB哭鬧不抱，只是給她塞奶嘴及拍拍安撫。該名親子Blogger說他的BB從凌晨3時哭到早上6時，她雖心痛孩子，但因主要照顧者是丈夫，只好讓他試試看。

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堅持讓初生BB餓10小時

第一天實行，BB午夜12時吃奶後，由凌晨4時哭到4時半，丈夫緊持不餵她。等到清晨5時媽媽已急哭了，丈夫仍要她等到5時半，後來BB約於5時20分睡了，直至早上8時，丈夫才給她餵奶。第二天BB在晚上10時吃奶後，午夜12時不肯吃，當天吃奶不多，可是丈夫堅持︰

要把寶寶餓到早上8點，等於要餓10小時，我就跟他大吵了！

媽媽怕不足兩個月的女兒餓10小時，有低血糖昏迷的風險，她很心痛。於是她決定半夜起來親餵人奶，不用丈夫沖奶了，她跟丈夫明言「你要堅持這樣餓寶寶就離婚」。她負擔BB一切開支及大部分家庭支出，每周至少三天待在家跟丈夫一起全天候育兒，不解「到底有多累！累到需要把寶寶餓成這樣」。後來丈夫才說會去問醫生，才暫時化解育兒及夫妻危機。

網民認為BB才一個半月大就要她戒夜奶太急進了，恐怕會影響BB健康。有網民批評這位新手爸爸太狠心，另有人覺得媽媽也可以幫忙餵奶，照顧初生嬰兒辛苦，卻是父母必須盡的責任。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳