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【非君不嫁】楊明囚18天獄中過聖誕　莊思明不離不棄伴男友共渡難關

娛樂 10:58 2022/12/22

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莊思明伴男友楊明共渡不少難關。

藝人楊明早前承認不小心駕駛等罪被判監18天，早前曾提出上訴並於今天（12月22日）早上被高院法官駁回上訴，楊明須即時服刑，即是要在獄中過冬至及聖誕。至於楊明今早在女友莊思明陪同下，聞判後表現冷靜。

楊明和莊思明拍拖6年，楊明先後捲入醉駕事件及食店生意面臨全線結業等難關，難得莊思明對他不離不棄，一直等待他有天向自己求婚。

【非君不嫁】楊明捲入醉駕打官司+食店全線結業　莊思明力撐男友視終生伴侶

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伴渡難關

莊思明一直在楊明身邊支持、扶持，拍拖6年期間楊明遇上人生不少重大難關，莊思明都伴他一一經歷。

楊明這數年受醉駕事件影響，莊思明曾於訪問中坦言當中的律師費亦成為一筆很大的開支，不過她不但為楊明找來最好的律師，每次亦陪男友出席聆訊，相伴左右。

莊思明曾指外界認為她是馬來西亞拿督之女，認為其身家十分豐厚，不過她直言早前楊明的食店生意不佳，加上租金太貴以致需要全線結業，經計算過後應該賠了過千萬元，並謂家底就算多豐厚都會有用光的一天。

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認定對方

楊明和莊思明拍拖6年，且不時於社交平台放閃晒恩愛，二人又表示已認定對方為終生伴侶，似乎婚期不遠。

莊思明很滿意楊明，覺得他的性格很好，惟美中不足之處就是尚未正式向她求婚。她亦指希望父母可來港見證她的婚禮，更不排除隨時與楊明註冊結婚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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