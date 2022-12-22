【鬼馬歌后】朱咪咪回港拍TVB節目確診　擔心體能問題拒現身《獎門人》

▲ 朱咪咪回港拍TVB賀年節目期間，確診新冠肺炎。

現年68歲的「鬼馬歌后」朱咪咪在2017年因疫情關係，返新加坡與家人團聚享清福，減少幕前演出。直至本月初，咪咪姐返港拍攝TVB賀年節目《新春開運王》，她參與了3天的節目拍攝便確診新冠肺炎，需要好好休息！

回港工作即確診

咪咪姐在接受媒體訪問時自爆回港工作不久即染疫，只參演一連6集《新春開運王》節目的一半便「中招」。

幸好，咪咪姐很快便康復過來，但始終身體虛弱，故未能應付在很遠的地方拍攝，所以也取消了後來的拍攝工作。

另外，咪咪姐透露也拒絕了《開心無敵獎門人》的邀請，始終也是擔心自己的身體未可應付遊戲，否則觀眾又可看到咪咪姐大放笑彈了！

▲ 朱咪咪（Facebook圖片）

自費買機票離港

回港工作後確診的咪咪姐，她更稱自己是「貼錢開工」，皆因她是自掏腰包購買回到新加坡的機票。

而由於近日星馬等地已通關，咪咪姐不時往馬來西亞登台，更曾指自己工作已安排到出年４月，似乎可以賺得盆滿缽滿呢！

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享受家庭生活

早前TVB娛樂台派金牌主持王鎮泉（Jeoffrey）前往新加坡訪問咪咪姐，咪咪姐近3年留在新加坡：「依家同兩個仔、兩個新抱一齊住，間屋兩層半，唔是獨立一間，係一大排的，間屋係我買。因為我一路以來喺香港都有策劃，有少少錢儲到就擺落去、慢慢供。」

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