  • 19°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 12:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鬼馬歌后】朱咪咪回港拍TVB節目確診　擔心體能問題拒現身《獎門人》

娛樂 11:48 2022/12/22

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

朱咪咪回港拍TVB賀年節目期間，確診新冠肺炎。

現年68歲的「鬼馬歌后」朱咪咪在2017年因疫情關係，返新加坡與家人團聚享清福，減少幕前演出。直至本月初，咪咪姐返港拍攝TVB賀年節目《新春開運王》，她參與了3天的節目拍攝便確診新冠肺炎，需要好好休息！

回港工作即確診

咪咪姐在接受媒體訪問時自爆回港工作不久即染疫，只參演一連6集《新春開運王》節目的一半便「中招」。

幸好，咪咪姐很快便康復過來，但始終身體虛弱，故未能應付在很遠的地方拍攝，所以也取消了後來的拍攝工作。

另外，咪咪姐透露也拒絕了《開心無敵獎門人》的邀請，始終也是擔心自己的身體未可應付遊戲，否則觀眾又可看到咪咪姐大放笑彈了！

朱咪咪（Facebook圖片）

自費買機票離港

回港工作後確診的咪咪姐，她更稱自己是「貼錢開工」，皆因她是自掏腰包購買回到新加坡的機票。

而由於近日星馬等地已通關，咪咪姐不時往馬來西亞登台，更曾指自己工作已安排到出年４月，似乎可以賺得盆滿缽滿呢！

最新影片推介：丁子朗專訪

享受家庭生活

早前TVB娛樂台派金牌主持王鎮泉（Jeoffrey）前往新加坡訪問咪咪姐，咪咪姐近3年留在新加坡：「依家同兩個仔、兩個新抱一齊住，間屋兩層半，唔是獨立一間，係一大排的，間屋係我買。因為我一路以來喺香港都有策劃，有少少錢儲到就擺落去、慢慢供。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

10歲自閉男童馬路狂奔險被巴士撞　朱咪咪見義勇為停車救人
11:04 2019/01/17
10歲自閉男童馬路狂奔險被巴士撞　朱咪咪見義勇為停車救人
【醫生校長】赴新加坡工作回顧出任中大校長點滴　朱咪咪一件事改變沈祖堯教育理念
13:34 2021/03/12
【醫生校長】赴新加坡工作回顧出任中大校長點滴　朱咪咪一件事改變沈祖堯教育理念
【鬼馬歌后】朱咪咪返新加坡享清福變清減　憶與星爺合作成御用奶媽
11:37 2022/12/10
【鬼馬歌后】朱咪咪返新加坡享清福變清減　憶與星爺合作成御用奶媽

你可能感興趣

10歲自閉男童馬路狂奔險被巴士撞　朱咪咪見義勇為停車救人
11:04 2019/01/17
10歲自閉男童馬路狂奔險被巴士撞　朱咪咪見義勇為停車救人
【醫生校長】赴新加坡工作回顧出任中大校長點滴　朱咪咪一件事改變沈祖堯教育理念
13:34 2021/03/12
【醫生校長】赴新加坡工作回顧出任中大校長點滴　朱咪咪一件事改變沈祖堯教育理念
【鬼馬歌后】朱咪咪返新加坡享清福變清減　憶與星爺合作成御用奶媽
11:37 2022/12/10
【鬼馬歌后】朱咪咪返新加坡享清福變清減　憶與星爺合作成御用奶媽
朱咪咪 娛樂人物職業 演員 TVB 娛樂行業 新冠肺炎疫情 獎門人 綜藝節目

最高瀏覽

【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險
13:32 2022/12/21
【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險
【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪
16:39 2022/12/21
【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪
【香港小姐】楊思琦以新冠肺炎開玩笑　港姐冠軍拍片捱轟被指腦殘
16:46 2022/12/21
【香港小姐】楊思琦以新冠肺炎開玩笑　港姐冠軍拍片捱轟被指腦殘