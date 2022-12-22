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【眼晴護理】女子戴隱形眼鏡逾10年　眼角膜嚴重受損變灰白視力僅剩0.1【附配戴貼士】

食用安全 13:04 2022/12/22

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女子戴隱形眼鏡逾10年　眼角膜嚴重受損變灰白

不少人都有戴隱形眼鏡習慣，但原來長期配戴此類產品會有視力受損風險。內地有女子便因配戴隱形眼鏡愈10年，令眼角膜嚴重受損，不但變成灰白色，視力更只剩0.1。醫生警告配戴隱形眼鏡時間一天最多8個小時之內，否則容易造成磨損受傷之餘，也容易增加感染風險。

最新影片:

綜合陸媒報導，大陸山東省一名年近40歲姓傅女子，長期看不清周圍事物，但一直未有放於心上，直到其姪女發現有關情況後，才連勸帶拖將她拉到醫院檢查。結果當地醫生為她雙眼檢查後，發現女眼角膜受損嚴重，不僅視力只剩0.1，眼角膜更是已經呈現灰白色；再細問下，再發現傅女原來過去10年一直有配戴隱形眼鏡的習慣。

雖然傅女不會將隱形眼鏡戴著過夜，但醫生指她因長期使用，已對眼角膜造成一定程度的磨損，醫生也坦言，如果讓傅女改戴普通眼鏡，就不只是「些許模糊」這麼簡單，恐會是近乎全盲的狀態。

醫生指出，一般非近視民眾的裸視視力為1.0，傅女戴上隱形眼鏡後則為0.3至0.5左右；談及她視力急速退化的根本原因，竟是因為過度依賴隱形眼鏡所致。對此，醫師提醒，非必要盡量不要配戴隱形眼鏡，若要配戴也盡量控制在一天8小時為準，更切記勿連夜配戴，以免增加感染的風險。

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隱形眼鏡一周不可戴5天

香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪指，隱形眼鏡被卡在眼皮其實有碎裂風險，如碎片殘留眼內，可刮傷眼睛，甚至引起細菌感染，導致眼部發炎。因此所有人都不應以手捽眼，尤其是配戴隱形眼鏡的人士。

以下是戴隱形眼鏡的一些建議：

  • 一星期不可以戴5天，每天不可以戴10小時；
  • 留意隱形眼鏡衛生乾淨；
  • 配隱形眼鏡時，尋求視光師或相關專業人士的協助

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責任編輯：羅嘉欣

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