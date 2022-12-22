【楊明判監】入行23年屢涉醉駕刑毀不知悔改　楊明不小心駕駛罪成入獄

▲ 楊明死性不改多次醉駕。

藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，早前承認不小心駕駛等罪，被判監18天，早前向高院就刑期提出上訴，准以10萬元保釋候判決。

高院法官今（12月22日）早駁回上訴，楊明須即時服刑，楊明今早由女友莊思明陪同下，聞判後表現冷靜。

判決完畢後，莊思明和莊鍶敏走到犯人欄，雙手捉住楊明雙手加以安慰。然後楊明交出身上財物給莊思明，之後由庭警押走，等候囚車押送到荔枝角收押所等待服刑。

【非君不嫁】楊明囚18天獄中過聖誕 莊思明不離不棄伴男友共渡難關

▲ 楊明被判監18天。（經濟日報圖片）

入行多年涉醉酒及刑毀

入行23年的楊明多次涉醉酒駕駛及刑事毀壞，2005年他被發現將座駕停在佐敦道中間行車線，並睡在車中，接受酒精測試時證實超標後被拘捕，其後被判罰款7,000元及停牌1年。

他於2006年在夜店襲擊保安員而被判守行為，2007年在守行為期間又帶醉意在便利店兩次以回鄉卡購物不果，並破壞店內物品，被判社會服務令150小時，並須向便利店賠償3,880元。

2020年楊明再度酒後駕車失事，據知他駕駛沿半山馬己仙峽道落斜，至近玫瑰別墅對開一個左彎時，懷疑失控越過對面行車線猛撼防撞欄，繼而衝前約60米，再撞毀另一防撞欄， 更撞毀超過80年歷史的戰前建築的石牆。

雖然他曾受訪表示憎恨過去的自己經常喝醉，因犯事而被捕，更透露自己近年減少飲酒,不過他屢次因飲酒累事，不少網民認為他死性不改，被判罪成是合情合理。

最新影片推介：丁子朗專訪

由「咖喱啡」做到男主角

現年41歲楊明，原名林明樂，於1999年參加第13期TVB藝員訓練班後加入TVB，入行多年的他，在TVB參演過近百套劇集，由最初的「茄哩啡」做起，之後事業都算順利，很快就演有對白的角色，跟住開始做配角，幾經辛苦捱了幾年「二世祖」的角色，慢慢被觀眾接受。

近年，他在劇集《婚姻合伙人》、《機場特警》及《迷網》入面做男主角，前途本來一片光明，但今次再度涉醉酒駕駛，相信日後演藝事業隨時「凍過水」。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

自認年少輕狂

其實楊明曾在TVB節目《如果這樣生活》憶述，年少的自己很貪玩，曾醉駕、刑毀、悔婚等，因此被TVB雪藏，事業受重大影響。

他又透露在事業低潮時，曾在街上被途人認出為「明星」邀請拍照，但卻被屢次譏諷指「茄哩啡」、「垃圾」。他續指，縱然肉體上無傷害，但內心仍然非常難受。

當時楊明感激公司沒有在低潮時放棄自己：「我希望繼續做，所以連強姦犯、死屍，及二世祖都不介意演。」



精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R